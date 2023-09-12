أحمد سعد يتجاهل زوجته علياء البسيوني ليقتل روبي بنظراته ومتابعون: “خافي على طحالك” – فيديو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 12:50 صباحاً - تألق المطرب أحمد سعد يوم الخميس في حفلته الغنائية التي أقيمت في جامعة بدر، بمشاركة الفنانة روبي، متخطيًا أزمة طلاقه من علياء بسيوني التي أثيرت في الفترة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

حفل أحمد سعد وروبي

وظهر أحمد سعد في الحفل مع روبي وهو يشاركها الرقص والغناء على أغنية يا ليالي، التي تم طرحها منذ أسابيع عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

“بكرة يتجوزها”

وأثارت نظرات أحمد سعد لروبي، أُثناء تقديمهما أغنية “يا ليالي”، التي جمعتهما في كليب سابق، سخرية المتابعين.

وجاء في التعليقات: “بكره يتجوزها”، وسخرت أخرى بالقول: “خافي على طحالك”، في إشارة إلى تعنيف أحمد سعد لطليقته الفنانة سمية الخشاب، وتسببه بتهتك الطحال لديها.

وعلق أحمد سعد، على الحفل على حسابه الخاص بـ”إنستجرام“، حيث نشر مجموعة من الصور والفيديوهات وعلق عليها قائلاً: إمبارح كانت حفلة عظيمة في جامعة بدر، حقيقي من الحفلات اللي هتفضل علامة في حياتي، شكرًا لكل الشباب اللذيذة الفرفوشة وشكرًا جامعه بدر”.

ويعيش أحمد سعد فترة انتعاشة فنية حاليًا، حيث يستعد أيضًا لإحياء حفل جديد بالكويت، يوم 22 أيلول (سبتمبر) الجاري، حيث أعلن عنها من خلال حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”، ونشر البوستر الخاص بالحفل، وقال: “جمهور الكويت الغالي، متحمس جدًا للحفلة ومستنيكوا يوم الجمعة 22 أيلول (سبتمبر) في موسم الكويت على مسرح الأرينا”.

علياء بسيوني تكشف سبب انفصالها عن أحمد سعد

وسبق وأن أعلنت مصممة الأزياء علياء بسيوني انفصالها عن الفنان أحمد سعد بناءً على رغبته، وذلك بعد زواج أثمر عن طفلتين داعية المولى عز وجل أن ينتقم منه.

وكتبت علياء بسيوني عبر خاصية ستوري على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام: الحمد لله على كل شيء، تم الطلاق بيني وبين أحمد من شوية بناءً على رغبته.. حابة أشكر أحمد جدًا على أصله الغير طيب ومعدنه السئ.

وتابعت: وحابه اقوله شكرًا على قرارك اللحظي الغير موفق في خراب بيتنا وتدمير أسرتنا الجميلة، اللي أنا حقيقي تعبت فيها لوحدي تمامًا وحاولت وعديت بمواقف مفيش حد في مكاني يقبلها عشان الأسرة دي.

وتابعت: وعشان المشوار اللي أنا ابتديته ومكنتش حابه إنه ينتهي.. شكرًا على توقيتك الجميل وأنا قاعدة ببنتي 3 أيام وأنت مش عارف حاجة عشان مشغول في الساحل وخروجات وبعدها شغلك.

أغنية أحمد سعد وروبي

وعلى صعيد أخر، طرح النجم أحمد سعد والفنانة وروبى فيديو كليب أغنية يا ليالى عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والمنصات الرقمية ومحطات الراديو.

ياليالى تعد أول عمل غنائي يجمع بين أحمد سعد وروبي، من كلمات فلبينو، وألحان أحمد طارق يحيى، وتوزيع موسيقى أحمد طارق يحيي واسماعيل نصرت، وميكس وماستر هانى محروس، ومن إخراج أحمد عبد الواحد .

ومن كلماتها: يا حبيبي خلصت معاك ألاعيبي انت جميل و انا عيبي .. عيبي بضعف قصاد الجمال .. الجمال يا جماله قلبي الصغنن ماله شقلبت طبعه و حاله .. وماله متساق وراك رحال يا ليالي اعذري استعجالي ده الغالي ع القمر و ندالي غنالي غنوة حبيبي و رقصت معاه.

الخليج 365

الخليج 365

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