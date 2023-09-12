شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكي يشيد بدور الشركة المتحدة في سوق الدراما ودعم العملية الإنتاجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الدكتور أشرف زكي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ودورها في تنظيم سوق الدراما التلفزيونية، مؤكدا أن الفترة الماضية شهدت طفرة في العديد من النواحي والخطوات المقبلة تساعد بشكل في تنظيم ودعم سوق الدراما.

وكان تقدم الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، بالشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لرعايتها لاجتماع النقابة مع اتحاد المنتجين لأنه من المهم عقد اجتماعات بين النقابات المهنية واتحاد المنتجين، متابعا :"قمنا بعمل اجتماعين حتى الآن والمؤشرات إيجابية للنهوض بالمهنة والحفاظ على الريادة الصمرية وحل مشكلات العاملين في القطاعات المختلفة".

وأضاف نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات لبرنامج مساء دي إم سى، المذاع على قناة دي إم سى :"خرجنا اليوم بنتائج جيدة والمؤشرات كلها تسير بالطريق السليم للحفاظ على الريادة المصرية والفن المصرى والمنتجين المصريين، حيث وضعنا على مائدة الحوار كل المشكلات التي تعانى منها الصناعة".

وتابع الدكتور أشرف زكى :"نحن لا نعالج علاج مؤقت بل نقوم بعمل دستور جديد لهذه المهنة لأنها مهنة مهمة ولدينا 60 عاما للدراما ونحافظ على تلك الريادة، ونضع كل المعوقات والمشكلات التي تعوق هذه المهنة ونضع تصور لرؤية جديدة لمعايير مختلفة وإيجابية تليق بصناع الدراما في مصر ، ودائما نتحدث عن مضمون الصناعة وكيف نقدم موضوعات تليق بمصر ونملك كل المقومات ".

وقال الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، إنه لدينا أفضل مخرجين وأفضل مصورين أفضل منتجين وأفضل ممثلين والأهم تضافر هذه العناصر لتقديم منتج يليق بمصر.

وأضاف نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات لبرنامج مساء دي إم سى، المذاع على قناة دي إم سى :"نسمع لكل العناصر والأطراف واتحاد المنتجين والنقابة مستجيبة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قالت ما سيتم الاتفاق عليه سيتم اعتماده ".

وتابع الدكتور أشرف زكى :"الأسبوع المقبل قد ننتهى بكافة الاجتماعات لنبدأ بعدها آليات التنفيذ وأجرينا اجتماعين وقد يتبقى اجتماعين أخرين".