شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوي: "المتحدة" يعمل تحت مظلتها العديد من المنتجين وذلك لصالح المشاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النجم خالد الصاوي بدور الشركة المتحدة في فتح المجال لكثير من الشركات والمنتجين لتعمل معها في شراكة جاء لصالح المشاهدين، مؤكدا أن الفترة الأخيرة شهد مجال الدراما تنوع كبير في الاعمال المقدمة إضافة إلى تقديم أعمال وطنية تهدف لرفع الوعي لدي الجمهور.

وفي سياق متصل قال "الجنايني" خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة "dmc" إن الشركة المتحدة موجودة في السوق بقوة وترى المكتسبات التي تمت في سوق الدراما في مصر وكان من المهم الحفاظ على تلك المكتسبات، موضحًا أن الاجتماع اليوم كان مع نقيب الممثلين أشرف زكي ونقيب السينمائيين مسعد فودة، وكان الحديث في إطار إن الكل في مركب واحدة وأنه من المهم الحفاظ على مكتساب الصناعة التي تطورت كثيرَا خلال السنوات الماضية.

تابع أنه من بداية اجتماعات المنتجين كان الكل يرى صورة واضحة ويتفقون على حلولها وبعد الجلوس مع مسعد فودة وأشرف زكي كان هذا هو الإطار الذي يراه الكل، حيث لا يتحدث أحد عن مصالح شخصية أو طلبات فئوية بل يتم تقديم مقترحات واضحة وصريحة تؤدي إلى تحسين مستقبل الصناعة والحفاظ عليها.

استكمل طارق الجنايني أن السوق قائم على العرض والطلب وهذا شيء لن يتغير ويجب أن يرى الجميع المشاكل الموجودة والعمل عليها لأن الكل كيان واحد وفي مركب واحدة ويجب العمل سويًا مع ضمان عدم النزول بالمحتوى، مشددًا على أن مصر لديها كوادر قائمة على الصناعة على مستوى عالمي.