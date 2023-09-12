شعبي وقديم للغاية.. الفنانة شيرين تصدم الجمهور بـ اسمها الحقيقي وأسرار حياتها الشخصية- “فيديو”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 05:48 صباحاً - تحدثت الفنانة شيرين عن حياتها الشخصية ورحلتها الفنية، وذلك خلال لقائها ببرنامج واحد من الناس الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي عبر قناة الحياة.

لقاء الفنانة شيرين مع عمرو الليثي

وروت شيرين سر عملها مع فؤاد المهندس، قائلة: “كانت أسعد أوقات حياتي وإحنا في تصوير مسلسل عيون، وأستاذ فؤاد المهندس يعلمك الالتزام والوقار وكان في مبادئ، ماينفعش أبدا بابا يدخل وأنا زي الشباب دلوقتي نايمة ممددة، لازم أهب واقفة لما والدي يدخل”.

مدرس لغة عربية وراء كرهها لاسمها الحقيقي

كشفت شيرين خلال لقائها، عن اسمها الحقيقي وهو ليس شيرين بينما اسمها “أشجان“، لافتة إلى أن والدها هو من قام بتسميتها.

وقالت خلال لقائها: “مدرس العربي ذنبني 3 حصص عشان يدي محاضرة في اسمي وأشجان ده يعني أحزان، وأنا رحت لبابا وقولتله غيرلي اسمي”.

وأشارت خلال حديثها، إلى أن والدها ذهب لمدرس اللغة العربية ليحكي له قصة تسميتها بـ”أشجان”، وأنه سماها بهذا الاسم لوجود حالات وفاة للأسماء التي كان يختارها، فسماها أشجان خوفًا من فقدها مثل طفليه السابقين.

درست الباليه بناءً على رغبة والدها والتحقت بكلية الحقوق

وتحدثت شيرين أيضًا، عن دراستها بمعهد الباليه والذي التحقت به بناءًا على رغبة والدها، مؤكدة حبها الكبير للمعهد بكل الثقافات وأنها مدينة له بالخبرات التي اكتسبتها بالدراسة فيه، لافتة إلى مشاركتها بعدة عروض باليه مثل “كسارة البندق ودونجوان”.

ولفتت شيرين أيضًا إلى دراستها بالحقوق بجامعة القاهرة، قائلة: “عقب حريق دار الأوبرا المصرية، شاركت في عروض على مسرح البالون وبعد حريقه ذهبت للعرض على مسرح جامعة القاهرة، ولكن مفيش حد عارف دراسة الباليه ولا الكلية، وحست بعدها أن المعهد غير معروف لناس كتير، وأنها ضيعت سنين كتيرة من حياتها في هذه الدراسة”.

هل تغضب من شيرين صرصار؟

وعن سر نطقها لكلمة صرصار في مسرحية المتزوجون، قالت شيرين إلى أنه كان لديها برد وصوتها اتقطع، واتقطعت معاه نص كلمة صرصار.

وأضافت: “لما خرجنا بعد المشهد سمير غانم طلب مني أقولها كل يوم بنفس الطريقة، ولو مش مريضة أمرض”.

واستكملت حديثها: “بعد كده جيبت صرصارة وجوزتهم، والمأذون كان سحلية لكن اتحذفت في المونتاج لإنه كان عيب وقتها”.

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