شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الأبطال الخارقين Blue Beetle يحقق 114 مليون دولار عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الأبطال الخارقين الجديد Blue Beetle، إيرادات وصلت 114 مليونًا و4 آلاف دولار منذ طرح العمل يوم 18 أغسطس الماضى بدور العرض حول العالم، ووصلت مدته إلى ساعتين و7 دقائق، ومن إنتاج شركة Warner Bros.

وأنقسمت إيرادات العمل بين 63 مليونًا و 704 آلاف دولار في دورالعرض الأمريكية، و50 مليونًا و300 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى.

يدور فيلم Blue Beetle بعد اختيار جعران فضائي لخريج جامعي يدعى خايمي رييس ليكون مضيفه، ويمنح المراهق بذلة من الدروع قادرة على امتلاك قوى غير عادية وغير متوقعة، ويغير مصيره إلى الأبد عندما يصبح البطل الخارق المعروف باسم الخنفساء الزرقاء، أوBlue Beetle، العمل مستوحى من احدى شخصيات شركة DC.

ويقوم ببطولة فيلم Blue Beetle الجديد كل من شولو ماريدونيا، برونا ماركيزين، بيكي جي، داميان الكازار، جورج لوبيز، أدريانا بارازا، بيليسا اسكوبيدو، إلبيديا كاريو، سوزان ساراندون، هارفي جيلين، راؤول ماكس تروجيلو.