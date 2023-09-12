شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد خالد النبوى.. شخصيات جسدها وتمنى أن تظل عالقة فى أذهان الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل النجم خالد النبوى، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده، حيث إنه من مواليد 12 سبتمبر، ولد فى مدينة المنصورة، وبدأ التمثيل كهواية خلال عمله مع الفرق المسرحية فى المدرسة، ثم اتخذ القرار باحتراف التمثيل بعد مشاركته فى إحدى المسرحيات فى المعهد العالى للتعاون الزراعى، ثم التحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية فى عام 1989.

وبدأ مشواره الفنى صدفة عندما اختاره المخرج صلاح أبو سيف، ليشارك فى فيلم المواطن إكس، ثم شارك فى فيلم المهاجر للمخرج يوسف شاهين وتوالت أعماله الفنية وأثبت موهبته وقدم عددا من أهم الأفلام: "المصير، فتاة من إسرائيل، عمر 2000، تايه في أمريكا، ليلة عسل، زي الهوا، حسن طيارة، الديلر، المسافر، إسماعيلية رايح جاى، قمر 14، دخان بلا نار، خطة بديلة".

واستطاع النجم خالد النبوي بخطوات ثابتة وموهبة حقيقة أن يجسد العديد من الشخصيات خلال مشوار فنى، كما شارك في عدد من المسلسلات أهمها: "ابن موت، نحن لا نزرع الشوك، مسألة مبدأ، رجل طموح، راجعلك يا إسكندرية، وحديث الصباح والمساء، صدق وعده، بوابة الحلواني، مريم، سبع أرواح، واحة الغروب، ممالك النار، لما كنا صغيرين، راجعين يا هوى والإمام الشافعى".

حصل خالد النبوي خلال مشواره الفني على العديد من الجوائز، إذ حصل على جائزة أفضل ممثل في مهرجان جوهانسبرغ عن فيلم المهاجر عام 1995، كما نال شهادة تقدير من جمعية فن السينما عن نفس الفيلم، بالإضافة إلى جائزة السينما المصرية كأفضل ممثل عام 1998 عن دوره في فيلم المصير.

وفى أحد اللقاءات قال النجم خالد النبوى:"أبحث فقط أني أعمل شغلي بإتقان والنجاح والتوفيق بتاع ربنا، لأن إحنا بنعمل فن ممكن ما ينجحش وقتها بس ينجح بعد شوية لاننا بنعمل "فن" مش إزازة حاجة ساقعة فالأخيرة جرى تجربتها بنعمل زيها وخلاص، لكن الفن بمشاعره وأفكاره كلها متغيرة مع تغير الزمن والأجيال.

ورداً على سؤال هل يريد خالد النبوي أن تبقى أدواره حتى لو كانت قليلة عالقة في أذهان الناس، قال: نعم أريد ذلك واخترت هذا منذ البداية نعم أريد داوود باشا أن يظل نجم، وكذلك بليغ أبو الهنا، وأتمنى الشخصيات أن تبقى نجوم".