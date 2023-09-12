غادة عبد الرازق تكشف سر ظهورها المتميز في جلسات التصوير

تحدثت النجمة غادة عبد الرازق عن كواليس جلسات التصوير التي نفذتها مؤخرا، وشاركت صورها مع جمهورها عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وقالت غادة عبد الرازق في تصريحات لبرنامج ET بالعربي: "حبيت فكرة إن الناس تشوف غادة بشكل مختلف وجديد، وتشوف غادة القوية وغادة الدلوعة".

وأضافت: "أي امرأة في الدنيا عندها جانب الدلع وجانب المرأة القوية الذكية، وإنها تقدر تتعامل مع الأمور، ربنا خالقنا عندنا عقل وإرادة، بجانب الرومانسية والحنية وإنها أم وزوجة".

وردا على سؤال لماذا تفضل الظهور في الصور بشعر مضموم، قالت غادة عبد الرازق: "لأن وشي صغير ورفيع جدا، ولما أسيب شعري بياكل وشي وأحس إن ملامحي مش باينة، صوري وأنا شعري ملموم شكلي فيها كيوت وملامح وشي ظاهرة".

وعلقت غادة عبد الرازق على التركيز على اللونين الأبيض والأسود في صورها الأخيرة قائلة: "لو رجع بي الزمن لفترة أفلام الأبيض والأسود كنت عملت كل أفلام نادية لطفي وسعاد حسني وشادية، وكنت مثلت مع كل النجوم".

يذكر أن جلسات التصوير الأخيرة لغادة عبد الرازق تم تنفيذها بين مصر ولبنان، وظهرت فيها بست إطلالات مختلفة تحمل توقيع مصمم الأزياء سامو هجرس.

من ناحية أخرى، تنتظر غادة عبد الرازق عرض مسلسل "حدث بالفعل"، الذي تعرض القصة الأولى منه بعنوان "تحت الحزام" يوم 13 سبتمبر الجاري.

يذكر أن غادة عبد الرازق أعلنت عن تواجدها في موسم رمضان 2024 بمسلسل من 15 حلقة.

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