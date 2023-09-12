شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد والى: الشركة المتحدة اهتمت بمواهب الشباب وساعدتهم على تحقيق النجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان الشاب أحمد والى لـ الخليج 365، "إن الشركة المتحدة قدمت تنوعا كبيرا فى الدراما ودائما بيقدموا مساحات للفنانين الشباب وجهودهم فى الاهتمام بمواهب الشباب ومساعدتهم فى تحقيق أولى خطوات النجاح واضحة مما يعطى الفرصة والدافع لأى فنان شاب أن يثبت نفسه أكتر ويوصل لحلمه".

وتابع:" الشركة المتحدة دائما بتحرص أنهم بيقدموا مواهب شابة على الساحة الفنية فى الدراما والسينما والخطوات اللى خدتها وكانت مهمة جدا فى طريقى وحققت نجاحات كانت معاهم وتحت إشرافهم وكمان بشوفه مع زملائى المساحات الكبيرة والبطولة الجماعية متواجدين فيها الفنانين الشباب ودى حاجة كبيرة لينا وفى خطوتنا الفنية".

وشارك أحمد والى فى رمضان الماضى فى مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، وليد فواز، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف أياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.