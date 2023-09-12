شكرا لقرائتكم خبر عن كريمان فى آخر تصريح قبل وفاتها: تركت الفن علشان خاطر عيون ابنى ومش ندمانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

رحلت ظهر اليوم الفنانة الكبيرة كريمان إحدى نجمات الزمن الجميل بعد صراع مع المرض وبعد أن حفرت صورتها فى أذهان الملايين ممن تابعوا وأحبوا طلتها الجميلة على الشاشة فى العديد من أفلام السينما المصرية فى عصرها الذهبى، وذلك على الرغم أن مسيرتها الفنية لم تتجاوز سوى 12 عاماً فقط .

تركت كريمان الأضواء والنجومية وقررت الاعتزال فى وقت مبكر وفى أوج جمالها وشبابها، واختفت عن الأنظار منذ قرار الاعتزال عام 1965 حتى انفرد الخليج 365 بأول حوار معها بعد أكثر من 55 عاما من اعتزالها كشفت خلاله العديد من الأسرار حول مسيرتها وأسباب اعتزالها.

وقالت الفنانة الكبيرة خلال حوارها الوحيد بعد اعتزالها لـ الخليج 365: "اتدلعت شوية واشتغلت فى الفن فترة، وبعدين قلت سلام عليكم، وتركته بعد زواجى وإنجابى لابنى الوحيد "شيرين"، و أنا دلوقت جدة وعندى 4 أحفاد أكبرهم طبيبة صيدلانية، والثانية خريجة إعلام، والثالث يدرس فى الأكاديمية البحرية، والصغير حبيب الكل فى ابتدائى، وابنى رجل أعمال وبعيد عن مجال الفن".

وكشفت الفنانة الراحلة عن تفاصيل بداية مشوارها الفنى الذى حصلت فيه على البطولة فى أول أدوارها وذلك بعدما فازت فى مسابقة أجرتها الفنانة والمنتجة أسيا لاختيار بطلة لفيلمها الشهير الحموات الفاتنات ، لتكون النجمة الجميلة بطلة للفيلم مع أول ظهور لها على الشاشة أمام كمال الشناوى ومارى منيب وميمى شكيب.

وتابعت: «كنت لسه صغيرة وعمرى 17 سنة وابتديت بدور بطولة ودور أم، ونجحت».

وعن مشوارها الفنى قالت كريمان: «اشتغلت خلال 12 سنة من 1953 وحتى 1965 عددا كبيرا من الأعمال أشهرها الفانوس السحرى، سكر هانم، جميلة بوحريد، الحموات الفاتنات، تمر حنة، بنات اليوم، ودى الأعمال اللى بتتعرض لكن فى أعمال كثيرة لا تعرض».

وتابعت كريمان قائلة: «أنا كنت بطلة لفرقة إسماعيل ياسين المسرحية لمدة 3 سنوات واشتغلنا مسرحيات كتير اتسجل منها 40 مسرحية لكنها لا تعرض، وكان يشارك فيها كبار نجوم الكوميديا، وشاركت فى حوالى 35 فيلما اللى بيتعرض منها عدد قليل، وكان آخر فيلم شاركت فيه فيلم مراتى مدير عام».

وعن قرار اعتزالها فى وقت مبكر قالت الفنانة كريمان: «أنا بطبيعتى بيتوتية، وغير اجتماعية ومكنتش مندمجة مع الوسط الفنى ولم يكن لى صداقات من الوسط الفنى، وبعد زواجى تفرغت لحياتى الخاصة، وكنت بسافر كتير مع زوجى، وقررت الاعتزال بعد إنجاب ابنى لأنى حسيت إنه محتاجنى أكتر من الفن».

وأشارت الفنانة الكبيرة إلى أنها تزوجت من خارج الوسط الفنى، قائلة: «رغم أنى شاركت جانات السينما فى العديد من الأعمال، لم أعط أى منهم فرصة ولم أرتبط بأى منهم، وكنت شايفة إن جوازات الوسط الفنى كثيرا ما تفشل، لذلك تزوجت من خارج الوسط الفنى والحمد لله حياتى الخاصة كانت ناجحة ومستقرة، وعمرى ما ندمت على اعتزال الفن».

ولدت الفنانة كريمان عام 1936 بالقاهرة لأب من جذور لبنانية وأم مصرية تركية، ودرست فى مدرسة الليسيه وظهر حبها للفن فى الطفولة، حيث عملت فى برامج الأطفال مع بابا شارو، كما كانت تشارك فى المسرح المدرسى.