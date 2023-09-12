شكرا لقرائتكم خبر عن مغنية ولحن لها كبار الملحنين وكرهت فيلم الحموات.. ما لا تعرفه عن كريمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحلت قبل قليل الفنانة الكبيرة كريمان إحدى نجمات الزمن الجميل بعد صراع مع المرض وبعد أن حفرت صورتها فى أذهان الملايين ممن تابعوا وأحبوا طلتها الجميلة على الشاشة فى العديد من أفلام السينما المصرية فى عصرها الذهبى، وذلك على الرغم من أن مسيرتها الفنية لم تتجاوز سوى 12 عاماً فقط .

تركت كريمان الأضواء والنجومية وقررت الاعتزال فى وقت مبكر وفى أوج جمالها وشبابها، واختفت عن الأنظار منذ قرار الاعتزال عام 1965 حتى انفرد الخليج 365 بأول حوار معها بعد أكثر من 55 عاما من اعتزالها كشفت خلاله العديد من الأسرار حول مسيرتها وأسباب اعتزالها، والعديد من المعلومات التى لا يعرفها عنها الجمهور.

وقد لا يعرف الكثيرون أن الفنانة الكبيرة الراحلة كانت تمتلك موهبة غنائية وتلقت دروسا فى الموسيقى، وغنت فى الإذاعة المصرية وفى عدد من الأفلام، ولحن لها عدد من كبار الملحنين ومنهم الموجى وعلى إسماعيل وكمال الطويل، ومحمود الشريف، ومن الأفلام التى غنت فيها وقامت ببطولتها، موعد مع إبليس، وخالى شغل، وعرائس فى المزاد.

وقالت الفنانة الكبيرة عن بداياتها : «كنت فرحانة بنفسى ودخلت الفن هواية، كانت المنتجة آسيا عملت إعلان فى الصحف لاختيار وجه جديد وتقدم للإعلان بنات كتير واختارتنى من بينهن لبطولة فيلم الحموات الفاتنات».

وتابعت: «كنت لسه صغيرة وعمرى 17 سنة وابتديت بدور بطولة ودور أم، ونجحت».

وأردفت الفنانة الجميلة قائلة: «رغم نجاحى فى فيلم الحموات الفاتنات ونجاح الفيلم نجاح كبير إلا أننى لا أحب هذا الدور، حسيت إنه مش لايق عليا فى السن ده يجوزونى ويعملونى أم، لأن كان سنى غير مناسب».

وضحكت قائلة: «كانوا بيقولوا كريمان عفريتة ممكن تعمل أى دور، وغير الدور ده حبيت كل الأدوار اللى عملتها».

وأوضحت أن والدها كان يقوم بتوصيلها للاستوديو وينتظرها حتى تنتهى من التصوير: «بابا مكانش بيفارقنى، وخصوصا فى بداياتى، وهو ما كان يفعله والد الفنانة شادية، فى بداياتها، وكنت من البيت للشغل ومن الشغل للبيت ومكانش ليا أى صداقات فى الوسط الفنى، وكنت فى حالى».

وعن مشوارها الفنى قالت كريمان: «اشتغلت خلال 12 سنة من 1953 وحتى 1965 عددا كبيرا من الأعمال أشهرها الفانوس السحرى، سكر هانم، جميلة بوحريد، الحموات الفاتنات، تمر حنة، بنات اليوم، ودى الأعمال اللى بتتعرض لكن فى أعمال كثيرة لا تعرض».

وتابعت كريمان قائلة: «أنا كنت بطلة لفرقة إسماعيل ياسين المسرحية لمدة 3 سنوات واشتغلنا مسرحيات كتير اتسجل منها 40 مسرحية لكنها لا تعرض، وكان يشارك فيها كبار نجوم الكوميديا، وشاركت فى حوالى 35 فيلما اللى بيتعرض منها عدد قليل، وكان آخر فيلم شاركت فيه فيلم مراتى مدير عام».

وعن قرار اعتزالها فى وقت مبكر قالت الفنانة كريمان: «أنا بطبيعتى بيتوتية، وغير اجتماعية ومكنتش مندمجة مع الوسط الفنى ولم يكن لى صداقات من الوسط الفنى، وبعد زواجى تفرغت لحياتى الخاصة، وكنت بسافر كتير مع زوجى، وقررت الاعتزال بعد إنجاب ابنى لأنى حسيت إنه محتاجنى أكتر من الفن».