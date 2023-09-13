شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج عمر هلال: رأيت نيللى وفراج لشخصيات "ڤوى ڤوى ڤوى" منذ اللحظة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدء منذ قليل المؤتمر الصحفي الخاص لفيلم " فوي فوي فوي " بعد العرض الخاص له في إحدي سينمات مدينة 6 أكتوبر، وذلك بحضور صناع العمل وهم المخرج عمر هلال ، والفنان محمد فراج ، والمنتج محمد حفظي ، والفنان محمد عبد العظيم ، والفنان أمجد الحجار ، ومحمد مغربي ، وطه دسوقي . وقدم المؤتمر الصحفي الإعلامي شريف نور الدين .

وقال المخرج عمر هلال : بدأت الإخراج وأنا في الثانية عشر من عمري، وكتبت سيناريو قبل ذلك ولكن لم يحالفني الحظ ، ومن خلال المؤتمر أحب أن أشكر الأستاذ محمود شوقي الصحفي الذي فجر قضية الفيلم، فأنا قرأت خبر علي الفيس بوك أن هناك مصريين انتحلوا صفة المكفوفين وسافروا إلي بولندا، وفوجئت بذلك ولكني وجدتها فكرة جيدة للفيلم، وكنت متخيل فراج ونيللي وأنا أكتب الفيلم .

ومن جانبه قال المنتج محمد حفظي : سافرنا بالفيلم ثلاث بلاد، وبصراحة أول ماعرض علي المخرج عمر هلال السيناريو كنت أفكر كيف أعتذر بشياكة

، ولكن عندما قرأت الفيلم أحببته جدا خاصة أنه موضوع جاد ولكن بتناول كوميدي لايت، وبنبينا المشروع سوياً حتي ظهر بهذا الشكل .

وقال محمد فراج : دور حسن في فيلم فوي فوي كان تحدي كبير جدا، فبعد قراءة السيناريو، لم أجد صعوبة في فكرة أن حسن هو لاعب كرة لأنني أعتدت علي لعب الكرة منذ صغري، ولكن التحدي الأكبر كان تمثيل فقدان البصر بالرغم من أن البطل يري ولكنه يمثل علي أبطال الفيلم أنه كفيف، وفكرة لعب كرة القدم للمكفوفين كانت جديدة علي السينما ولم نراها من قبل، لكن التجربة كانت مختلفة جدا ودائما أحب أن أقدم شيء مختلف .

وقال الفنان محمد عبد العظيم : مشهد المستشفي كان ماستر سين لشخصية الدكتور التي أقدمها، لأنها كانت مفاجأة، ومن أصعب المشاهد كان المشهد الأخير الذي هربنا فيه بالغابة فكان المكان مرتفع وأغمي علي أنا وبيومي فؤاد، ولكن في النهاية استمتعت جداً بالتجربة .

الفيلم بطولة محمد فراج ونيللي كريم، ويشارك في بطولة الفيلم أيضا: بيومي فؤاد، طه الدسوقي، أمجد الحجار، حنان يوسف، محمد عبد العظيم، حجاج عبد العظيم، ظهور خاص لبسنت شوقي، وإخراج عمر هلال.

ويسجل فيلم "ڤوي! ڤوي! ڤوي!" التعاون الأول بين محمد فراج، ونيللى كريم في السينما والرابع بين الثنائى بوجه عام إذ قدما سوياً 3 مسلسلات خلال السنوات الماضية، هم "تحت السيطرة" تأليف مريم نعوم وإخراج تامر محسن عام 2015، و"سقوط حر" تأليف مريم نعوم ووائل حمدى وإخراج شوقى الماجرى عام 2016، وكان التعاون الثالث خلال مسلسل "ضد الكسر" تأليف عمرو الدالى وإخراج أحمد خالد وتم عرضه في شهر رمضان عام 2021.