نوال الزغبي تظهر برفقة نجلها الشاب صاحب الـ21 عامًا… شاهدوا وسامته!

كتب امير فتحي في الأربعاء 13 سبتمبر 2023 12:59 صباحاً - شاركت الفنانة نوال الزغبي جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” بصورة جديدة جمعتها بنجلها جورج.

أحدث ظهور لنجل نوال الزغبي

كشفت الفنانة نوال الزغبي من خلال الصورة عن ارتباطها بنجلها والصداقة القوية التي تجمعهما.

تفاعل جمهور نوال مع الصورة مع ظهور نوال الزغبي ونجلها وأضافوا العديد من التعليقات الإيجابية حول جمال نجلها بعد وصوله لعمر الشباب.

ومن المعروف ان نوال الزغبى لديها ثلاث أبناء هم (تيا والتوأم جورج وجوي).

نوال الزغبي تحب أبنائها وتقدس الحياة العائلية، ودائما تقوم بنشر صور ولقطات مميزة تجمعها بهم.

وخلال الفترة الماضية ظهرت أكثر من مرة برفقة ابنتها تيا وكشفت عن لحظات مرحة مميزة تجمعهما، كان أبرزها لحظة سقوطها في حمام السباحة خلال لعبهما معًا.

نوال الزغبى

يذكر أن المطربة اللبنانية نوال الزغبي تعرضت لهجوم شرس نتيجة ظهورها فى إحدى المناسبات في رمضان وهي تحتسي كأسا من الكحول، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة، ليتركز البحث على عبارتي “نوال الزغبي إنستجرام”، و “صور نوال الزغبي تشرب كحول”.

وحرصت نوال الزغبي على الرد على ما أثير حولها لكشف الحقيقة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

آخر أعمال نوال الزغبي

يُشار إلى أن آخر أعمال نوال الزغبي كان فيديو كليب أغنية “ريتو” مع المخرج فادي حداد، وهي من كلمات مازن ضاهر، ألحان فضل سليمان، وتوزيع عمر صباغ.

من جهة أخرى تستعد نوال الزغبي لتقديم أغنية “فخامة معاليك” وهي تحمل ستايل غنائي جديد باللهجة الخليجية من حيث اللحن والتوزيع الموسيقي.

وتحمل أغنية “فخامة معاليك” كلمات خالد ڤرناس وألحان ياسر نور وتوزيع وميكس هاني ربيع وماستر ماهر صلاح.

بجانب ذلك تألقت نوال في العديد من الحفلات الغنائية خلال موسم الصيف، كان أشهرها حفل الساحل الشمالي الذي أحيته في مصر وحضره عدد كبير من جمهورها ومحبيها.

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