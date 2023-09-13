شكرا لقرائتكم خبر عن هل يخرج كريستوفر نولان أفلان جيمس بوند القادمة؟.. شائعات جديدة تؤكد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أحد التقارير الفنية أن هناك شائعات عن إجراء المخرج العالمى كريستوفر نولان محادثات لإخراج فيلمي جيمس بوند المقبلين، وفقًا لمصادر في موقع World Of Reel، فإن منتجة أفلام جيمس بوند باربرا بروكولي "تركز" على نولان، لكن المحادثات تأخرت بسبب الإضرابات التي شهدتها هوليوود والتزامات المخرج الترويجية لآخر أفلامه Oppenheimer.

يقال إن الصفقة ستشهد كتابة نولان وإخراج فيلمين من أفلام جيمس بوند، بقيادة خليفة دانييل كريج الذي لم يُعلن عنه بعد، وفقًا لمصادر في المجلة، فإن النقطة الشائكة الرئيسية في الصفقة هي مقدار الحرية الإبداعية التي يريدها نولان للمشروع.

من بين المخرجين الآخرين الذين تم الاستشهاد بهم كدعمين محتملين، داني بويل (Trainspotting)، ودينيس فيلنوف (Dune)، وبول جرينجراس (The Bourne Supremacy).



كريستوفر نولان

خلال ظهوره في برنامج Happy Sad Confused في وقت سابق من هذا العام، قال نولان إنه سيكون "امتيازًا رائعًا" أن يقوم بإخراج فيلم لـ جيمس بوند، وأكد نولات قائلا:"سيكون شرفًا رائعًا القيام بذلك، وفي الوقت نفسه، عندما يكون عليك إخراج فيلم لـ هذه الشخصية، سيكون عليك التركيز بشكل كبير لإنك تعمل مع مجموعة معينة من القيود، لأنك لن ترغب أبدًا في القيام بشيء وفعله بشكل خاطئ".

أنهى كريج مسيرته في دور بوند في فيلم No Time To Die الذى طرح خلال عام 2021، من إخراج كاري جوجي فوكوناجا، وقد ترددت شائعات عن عدد من النجوم كخليفة لكريج، بما في ذلك آرون تايلور جونسون، وريجي جان بيج، ودامسون إدريس.