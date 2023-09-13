شكرا لقرائتكم خبر عن هاجر أحمد تودع فيلم "بلموندو" مع حسن الرداد بعد يوم تصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاربت الفنانة هاجر أحمد على الانتهاء من تصوير مشاهدها في فيلم "بلموندو" اذ يتبقى لها يوم واحد تصوير وتودع العمل الذى تقدم فيه دور البطولة النسائية أمام الفنان حسن الرداد وتجسد فيه شخصية زوجته ويحدث بينهما العديد من الخلافات بعد أول سنة زواج.

ويسجل فيلم "بلموندو" التعاون الثالث بين هاجر أحمد والمخرج ياسر سامى، بعدما قدمت معه مسلسلى "نسر الصعيد" للنجم محمد رمضان عام 2018، و"النهاية" مع النجم يوسف الشريف عام 2020.

فيلم "بلموندو" بطولة حسن الرداد، هاجر أحمد، محمود حافظ، إنجي وجدان، سماء إبراهيم، محمد محمود، مصطفى أبو سريع وآخرون، والعمل من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي لايت حيث يناقش معاناة الشباب بعد الزواج ورغبتهم مرة أخرى في العودة لحياة العزوبية.

وفى سياق آخر تنتظر هاجر أحمد عرض فيلم "أهل الكهف" بعدما انتهت من تصويره مؤخراً، والعمل يضم عدد كبير من الفنانين منهم خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

وكان آخر أعمال هاجر أحمد فيلم "زومبى" الذى تم عرضه عام 2021، وشاركت في بطولته إلى جانب على ربيع، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، ويزو، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، بسنت أحمد صيام، وليد أبو المجد، سامى مغاورى، ومحمود السيسى وضيف الشرف عمرو عبد الجليل، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح.