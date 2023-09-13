شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار يحيى حفلاً غنائيًا بالساقية يوم 29 الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُحيى النجم علي الحجار حفلاً غنائيًا بساقية الصاوى يوم الجمعه الموافق 29 سبتمبر الجارى وسيقدم الحجار خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه القديمة وتترات مسلسلاته التى يعشقها الجمهور، كما سيقدم بعض الأغانى الجديدة.

وتألق النجم الكبير علي الحجار بصحبة فرقته الموسيقية خلال احتفالية 100 سنة سيد درويش التي بثتها قناة الحياة، وذلك في عدد من أهم أغنيات فنان الشعب، والتي تفاعل معها جمهور الحفل بنقابة الصحفيين.

وقدم نقيب الصحفيين خالد البلشي، درع نقابة الصحفيين للنجم الكبير علي الحجار، بعد حفله الذي أحياه بنقابة الصحفيين الذي نظمته اللجنة الثقافية والفنية بالنقابة.

وأكد النجم الكبير على الحجار مؤخرًا، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه يتعاون مع الملحن فاروق الشرنوبى فى أغنية ضمن ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "بطلة حكايتى" وذلك بعد غيابهم نحو 20 عامًا.

وأضاف فى تصريحاته أنه سعيد بالعمل معه واصفًا إياه أنه موسيقار كبير حقق نجاحًا كبيرًا مع نجوم الزمن الجميل، ويتمنى أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور، مشيرًا إلى أنه عندما تحدث معه الشاعر جمال بخيت عن الأغنية، وافق على الفور ونجحنا قبل ذلك فى عدة أغانى مهمة.

وأشار إلى أن المرأة فى حياته لها دور كبير جدًا، وخصوصًا والدته التى تحملت ظروف صعبة كثيرة مع والده الراحل إبراهيم الحجار الذى كان يتميز بالرضا طول الوقت، والحمد لله أخواتى زى والدى راضيين بكل شيء