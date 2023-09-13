عشقها جميع فناني السينما المصرية؛ ولُقبت بـ “قطة الستينات”.. شاهدوا من تكون هذه النجمة التي توفيت اليوم عن عمر 86 عامًا

كتب امير فتحي في الأربعاء 13 سبتمبر 2023 05:56 صباحاً - توفيت منذ قليل الفنانة كريمان إحدى نجمات الزمن الجميل عمر ناهز 87 عاما، بعد معاناة مع أمراض الشيخوخة.

وفاة الفنانة كريمان

وفي التفاصيل، أعلن شيرين مهدي وفاة والدته وكتب على حسابه عبر “فيسبوك“، “توفيت إلى رحمة الله أمي الحاجة كريمان محمد سليم الأسطة حرم المرحوم النائب محمود أبو النصر رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب سابقا”.

موعد ومكان جنازة كريمان

وتابع الابن الوحيد للفنانة الكبيرة معلنا موعد الجنازة: “ستقام صلاة الجنازة غدا الأربعاء بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين، بعد صلاة الظهر، والدفنة بمقابر الأسرة فى 6 أكتوبر… ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم”.

وبعد غياب واعتزال امتد 55 عاما كشفت الراحلة لـ اليوم السابع خلال حوار سابق العديد من الأسرار عن مشوارها وأسباب غيابها واعتزالها وهى فى قمة جمالها وشبابها ونحوميتها.

وقالت “اتدلعت شوية واشتغلت فى الفن فترة وبعدين قلت سلام عليكم وتركته بعد زواجى وإنجابى لابنى الوحيد شيرين، وأنا دلوقت جدة وعندى 4 أحفاد أكبرهم طبيبة صيدلانية والثانية خريجة إعلام والثالث يدرس فى الأكاديمية البحرية والصغير حبيب الكل فى ابتدائى، وابنى رجل أعمال وبعيد عن مجال الفن”.

من هي الراحلة كريمان؟

ولدت الفنانة كريمان عام 1936 بالقاهرة لأب من جذور لبنانية وأم مصرية تركية، ودرست فى مدرسة الليسيه وظهر حبها للفن فى الطفولة، حيث عملت فى برامج الأطفال مع بابا شارو، كما كانت تشارك فى المسرح المدرسى.

وشاركت الراحلة في العديد من الأفلام حيث كانت من نجمات الصف الأول ومن أعمالها: “الحموات الفاتنات، تمر حنة، مراتى مدير عام، بنات اليوم، جميلة بوحريد وغيرها”، وأطلق عليها الجمهور لقب قطة السينما، لكنها اعتزلت بعد مسيرة 12 عاما فقط من العمل الفنى، حتى انفرد اليوم السابع بحوار معها وصور لها فى مرحلة متقدمة من عمرها كانت تحتفظ فيها بجمالها وخفة ظلها وذلك بعد ما يقرب من 60 عاما من اعتزالها.

وعلى الرغم من قرارها اعتزال الفن في 1967 بعد تقديمها لدور في فيلم “نورا” أمام كمال الشناوي ونيللي، فإن الشخصيات التي مثّلتها ظلت عالقة مع الجمهور، وقد فضلت الاعتزال والتركيز على حياتها الشخصية والأسرية بعد زواجها، وقد ارتدت الحجاب وانزوت بعيدا عن عالم الفن والإعلام .

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