ظهور نادر.. زوجة وابنة أحمد سعيد عبد الغني يخطفان الأنظار بجمالهما عبر إنستجرام

كتب امير فتحي في الأربعاء 13 سبتمبر 2023 05:56 صباحاً - خطفت أسرة الفنان أحمد سعيد عبد الغني الأنظار إليهم فى ظهور نادر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام“.

أحمد سعيد عبدالغني مع أسرته

وتلقى أحمد سعيد عبد الغنى عديد من التعليقات من جانب متابعيه على الصورة وكانت جميعها إيجابية.

مطعم على اسم ابنته

يُذكر أن هذا ليس الظهور الأول لأسرة أحمد سعيد عبد الغنى حيث كان أول ظهور فى افتتاح مطعمه الخاص والذي يحمل اسم لي لي وذلك على اسم ابنته؛ داخل ميراكي مول في مصر الجديده.

فيما حضر مجموعه من الفنانين ومنهم رامي وحيد والمطرب أحمد زكريا و المؤلف ايمن سليم في الساعات المتأخرة من يوم الجمعة، وتخلل الافتتاح فقرات فنيه تفاعل فيها الفنان احمد سعيد عبدالغني مع الحضور في المطعم .

آخر أعمال أحمد سعيد عبد الغني

الجدير بالذكر أن أحمد سعيد عبد الغني في رمضان 2023 في مسلسل “حرب” يدور في إطار من التشويق والإثارة، ويجسد الفنان أحمد السقا شخصية إرهابي، بينما يجسد الفنان محمد فراج شخصية ضابط أمن وطني، وتدور أحداث العمل في 10 حلقات.

ويشارك في البطولة كل من محمود البزاوي، سارة الشامي، عماد الطيب وعدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.

وشارك أيضًا الفنان احمد سعيد عبدالغني مسلسل الاختيار الجزء الثاني والذي قام ببطولته الفنان أحمد عز والفنان أحمد السقا والفنان ياسر جلال وآخرون وهو من إخراج بيتر ميمي ومن تأليف هاني سرحان وإنتاج تامر مرسي شركة سينرجي .

وينتظر خلال الفترة المقبلة عرض مسلسل بعد النهاية مع نرمين الفقي وأحمد سعيد عبد الغني وريهام سعيد وهالة صدقي وعمرو عبد العزيز وعلاء مرسي وصبري عبد المنعم، من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.

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الخليج 365

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