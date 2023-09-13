إيهاب فهمي يعلن وفاة خاله… والمفاجأة بهويته فنان شهير جدًا!!

كتب امير فتحي في الأربعاء 13 سبتمبر 2023 05:56 صباحاً - أعلن الفنان المصري إيهاب فهمي قبل ساعات قليلة عن وفاة خاله الفنان التشكيلي الشهير محمد المدني.

الموت يفجع إيهاب فهمي

وكتب إيهاب، عبر صفحته بموقع “فيسبوك“: “توفي إلى رحمة الله تعالى خالي العزيز الغالي الفنان التشكيلى محمد المدني، فنانا كبيرا مبدعا أضاف لبلده ومجتمعه الكثير من الأعمال الفنية تصويرا وخزفا وطباعة”.

وأضاف: “وشارك في تخريج أجيال من الفنانين، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه الفردوس الأعلى وتجاوز عن سيئاته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي القدير”.

الفنان إيهاب فهمي

وفي سياق آخر، كانت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة أصدرت مؤخرا قرارا بتولي الفنان إيهاب فهمي رئاسة المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، خلفا للفنان ياسر صادق الذي أحيل إلى المعاش في شهر يناير الماضي.

وكان الفنان إيهاب فهمي مديرا لفرقة المسرح القومي التابعة للبيت الفني للمسرح مؤخرا، قبل أن يتولى الفنان أيمن الشيوي إدارة الفرقة خلفا له.

آخر أعمال إيهاب فهمي

يذكر أن آخر أعمال الفنان إيهاب فهمي، «مسلسل الأصلي» وشاركه البطولة ريهام عبدالغفور، حمزة العيلي، منال سلامة، يوسف عثمان، وعدد آخرين من النجوم من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن.

وفي السينما كانت آخر أعمال الفنان إيهاب فهمي فيلم “مغامرات كوكو” الذي شارك بطولته مع عدد كبير من الفنانين.

وقال إيهاب فهمي، عن فيلم مغامرات كوكو: هو فيلم يتحدث عن علاقة الإنسان بالحيوان خلال الخير والشر، ويوجد دواء يجعل الحيوان ينطق في الفيلم، وسنشاهد تجربة خير وشر رائعة، وتتواجد الكوميديا أيضًا، وجرافيكس رائع، وسيحضر العمل جميع الأعمار.

وأضاف إيهاب فهمي: أجسد شخصية دور دكتور بيطري، كنت بخاف من الكلاب من الكواليس، وكنت أخوف أوس أوس في الكواليس بيهم لإنه يخاف من الحيوانات، والكواليس كانت كوميديا.

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