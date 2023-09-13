شكرا لقرائتكم خبر عن أيتن عامر تلتقى بيومى فؤاد فى فيلم "عنب" بعد "مندوب مبيعات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد الفنانان أيتن عامر وبيومى فؤاد على بطولة فيلم جديد بعنوان "عنب" من إخراج أحمد نور ويشارك في بطولته نجوم برنامج snl بالعربى وهم إسلام إبراهيم، محمود الليثى، نور قدرى، تونى ماهر وعدد آخر من الفنانين ومقرر بدء تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويسجل فيلم "عنب" التعاون الثانى على التوالي بين بيومى فؤاد وأيتن عامر بعد فيلم "مندوب مبيعات" المعروض حالياً في السينمات المصرية والخليجية، والذى تدور أحداثه حول بيومى فؤاد الذى يعمل في دبى ويعانى من فشل العلاقات العاطفية والتي لا تكتمل بالزواج دائماً حتى يتعرف على أيتن عامر وتنشأ بينهما قصة حب مليئة بالعديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.

فيلم "مندوب مبيعات" بطولة بيومى فؤاد، أيتن عامر، أحمد فتحى، اسلام إبراهيم، هبة عبد العزيز، يسرا المسعود، إيمان يوسف، وائل عونى، أيمن قنديل، منى فاروق، ولمياء كرم وعدد من نجمات السوشيال ميديا، وتأليف وإخراج حامد صالح، وتدور أحداثه في اطار اجتماعى كوميدى مع خط رومانسي حول العلاقات العاطفية والزوجية.

يذكر أن بيومى فؤاد يعرض له حالياً أكثر من فيلم في السينمات، منها "وش في وش" مع محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، أنوشكا، أسماء جلال، ، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد على، وإخراج وليد الحلفاوي، و"العميل صفر" مع أكرم حسنى، أسماء أبو اليزيد، مصطفى غريب، منذر رياحنة، فيدرا، إسماعيل فرغلي، الممثلة السعودية فاطمة البنوي إخراج كريم العدل.

أما أيتن عامر فعرض لها مؤخراً فيلم "لف وارجع تاني" والذى تقوم ببطولته بمشاركة شيرى عادل، أحمد فتحي، محمود حافظ، صلاح عبد الله، محمد رضوان، طارق الإبياري، إسماعيل فرغلى، سليمان عيد بالاضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم سليمان عيد وإسماعيل فرغلي، وهو تأليف محمود حمدان، وإخراج شادي علي.