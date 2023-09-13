شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين ورانيا يوسف يبدآن تصوير فيلم "فيتو" أول الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت الشركة المنتجة لفيلم "فيتو" بطولة إلهام شاهين ورانيا يوسف، أول شهر أكتوبر المقبل موعداً لبدء تصوير أول مشاهد العمل، حيث يواصل المخرج ياسر سامى اختيار الفنانين المشاركين في البطولة وإبرام التعاقد معهم إضافة إلى معاينة أماكن التصوير.

فيلم "فيتو" يعيد إلهام شاهين إلى السينما بعد غياب 3 سنوات منذ تقديمها فيلم "حظر تجول" الذى عرض لأول مرة فى المسابقة الرسمية للدورة الـ 42 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، وشارك في بطولته أمينة خليل وأحمد مجدى ومحمود الليثى، والفلسطينى كامل الباشا وتصوير عمر أبو دومة، تصميم أزياء ناهد نصرالله، موسيقى تصويرية تامر كروان، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.

ويسجل الفيلم التعاون الثانى بين إلهام شاهين ورانيا يوسف في السينما بعد مشاركتهما في فيلم "ريجاتا" للمخرج محمد سامى والذى تم عرضه عام 2015 وشارك في بطولة الفيلم عمرو سعد، محمود حميدة، فتحى عبد الوهاب، أحمد مالك، وليد فواز، أمير شاهين، جلال الزكى، ساندى علي، علاء زينهم، مريم سعيد صالح ومن تأليف محمد سامى ومعتز فتيحة.

يذكر أن رانيا يوسف تنتظر عرض أكثر من فيلم جديد خلال الفترة المقبلة، منها "ورد ريحان" الذى انتهت من تصويره فى أبو ظبى وتشارك في بطولته إلى جانب أحمد الفيشاوي، رانيا يوسف، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، نبيل عيسي، تأليف وإخراج محمد نبيل، وفيلم "التاروت" الذى تشارك في بطولته إلى جانب سمية الخشاب، مى سليم، ومحمد عز، عبد العزيز مخيون، وإخراج إبرام نشأت.