شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد رياض القصبجى.. أشهر شاويش فى السينما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأربعاء، ذكرى ميلاد الفنان رياض القصبجى ولد في 13 سبتمبر ، بدأ حياته كمساري بالسكة الحديد، ثم أصبح عضوا بجماعة التمثيل الخاصة بالسكة الحديد والتحق بفرقة أحمد الشامى المسرحية والتي كان أغلب أعضائها من الهواة.

وعمل في فرق على الكسار وجورج أبيض وإسماعيل ياسين، عمل رياض القصبجي في السينما مع الفنان إسماعيل ياسين في أغلب الأعمال التي حملت اسمه شارك إسماعيل ياسين فى معظم أفلامه، واشتهر بـ"الشاويش عطية" حيث كان هذا اسمه فى غالبية الأفلام التى قدمها مع إسماعيل يس وكان تميمة حظه، ورغم الموهبة الكبيرة التى تمتع بها إلا أنه ظل حبيسًا فى الأدوار المساعدة، وكان يعرفه الجمهور بـ"الشاويش عطية" أكثر من اسمه الحقيقى.

شكل ثنائيًا ناجحًا مع الفنان إسماعيل ياسين، من خلال أدائه شخصية "الشاويش عطية" في عدد من الأفلام أبرزها: "اسماعيل ياسين في الجيش"، و"إسماعيل ياسين في البوليس السري"، و"مغامرات إسماعيل ياسين"، ولقب بالشاويش عطية.

تزوج رياض القصبجبى مرتين، وأنجب ولدين الأول محمود رياض القصبجى وشهرتة فايق من زوجته الأولى وولد آخر من زوجته الثانية وهو فتحي رياض القصبجي، وأصيب بشلل نصفي في الجانب الأيسر بعد ارتفاع ضغط دمه، واستدعاه المخرج حسن الإمام لأداء دور في فيلم "الخطايا" أمام عبدالحليم حافظ لكن حالته الصحية لم تسعفه وانسحب ثم توفى.

ومن أهم أفلامه مع اسماعيل ياسين "ابن حميدو"، "إسماعيل يس بوليس حربى"، "بحبوح أفندى"، "إسماعيل يس فى مستشفى المجانين"، "إسماعيل يس بوليس سرى"، "إسماعيل يس فى الطيران"، "العتبة الخضراء"، "لوكاندة المفاجآت"، "شارع الحب"، "إسماعيل يسن فى الاسطول"، "اسماعيل ياسين فى جنينة الحيوانات" وغيرها من الأفلام.