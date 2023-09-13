شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان الفنانة كريمان بعد صلاة ظهر اليوم من مسجد مصطفى محمود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحلت عن عالمنا أمس الفنانة كريمان، إحدى نجمات الزمن الجميل عن عمر يناهز الـ 87 عاما، ومن المقرر تشييع جثمان الراحلة اليوم الأربعاء بعد صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، ودفنها بمقابر الأسرة بـ 6 أكتوبر، وذلك حسب ما أعلن نجلها من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



الفنانة كريمان

وكان الخليج 365 انفرد بأول حوار وصور للفنانة كريمان بعد غياب واعتزال امتد 55 عاما كشفت خلاله العديد من الأسرار عن مشوارها وأسباب غيابها واعتزالها وهى فى قمة جمالها وشبابها ونجوميتها.

وقالت الفنانة الكبيرة خلال حوارها لـ ”الخليج 365”: "اتدلعت شوية واشتغلت فى الفن فترة وبعدين قلت سلام عليكم وتركته بعد زواجى وإنجابى لابنى الوحيد شيرين، و أنا دلوقت جدة وعندى 4 أحفاد أكبرهم طبيبة صيدلانية والثانية خريجة إعلام والثالث يدرس فى الأكاديمية البحرية والصغير حبيب الكل فى ابتدائى، وابنى رجل أعمال وبعيد عن مجال الفن".



كريمان

يذكر أن كريمان ولدت عام 1936 بالقاهرة لأب من جذور لبنانية وأم مصرية تركية، ودرست فى مدرسة الليسيه وظهر حبها للفن فى الطفولة، حيث عملت فى برامج الأطفال مع بابا شارو، كما كانت تشارك فى المسرح المدرسى.

وشاركت فى العديد من الأفلام أبرزها: "الحموات الفاتنات، تمر حنة، مراتى مدير عام، بنات اليوم، وغيرها" وأطلق عليها الجمهور لقب قطة السينما ولكنها اعتزلت بعد مسيرة 12 عاما فقط من العمل الفني.