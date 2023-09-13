شكرا لقرائتكم خبر عن مى فاروق تنتهى من تسجيل أغنيتها الجديدة بتوقيع محمد رحيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الفنانة مى فاروق من تسجيل أحدث أغنياتها بعنوان "لية" من كلمات أحمد أمين وألحان محمد رحيم وتوزيع أحمد عبد السلام، وتريات أشرف سيد رجب، كما قامت بتصويرها بطريقة فيديو كليب وسوف تقوم بطرحها خلال الساعات المقبلة على كافة المحطات الفضائية والمنصات الإلكترونية.



مى فاروق

يذكر أن المطربة مى فاروق كانت ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلى" مؤخراعلى شاشة cbc، وخلال الحلقة كشفت مى فاروق إلى أنها خلال غنائها "بعيد عنك" لأم كلثوم تذكرت أبيها الراحل فقالت: "أبويا الله يرحمه كان بيحب الأغانى القديمة، كان مطرب قوي جدا وورثت الموهبة منه، فكان خير داعم لي وهو أول حد اكتشف إن صوتى حلو".