شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الجونة يعقد مؤتمرًا صحفيًا الاثنين المقبل للكشف عن تفاصيل الدورة 6 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد القائمون على مهرجان الجونة السينمائى مؤتمراً صحفياً يوم الاثنين المقبل الموافق 18 سبتمبر الساعة 12 ظهراً بأحد فنادق الزمالك للكشف عن تفاصيل الدورة السادسة من المهرجان التي تُقام في الفترة ما بين 13 - 20 أكتوبر المقبل

وكانت إدارة مهرجان الجونة السينمائي قد أعلنت عن قائمة أولى من الأفلام المنتظرة التي اختيرت للمشاركة في دورته السادسة، حيث يشارك كجموعة الأفلام تسلّط الضوء على صنّاع الأفلام الدوليين المرموقين، ومن جهة ثانية تقدّم تشكيلة فريدة من الأعمال الأولى لسينمائيين واعدين ينتمون إلى أجزاء مختلفة من العالم.

عن الدوافع خلف اختيار أفلام هذه الدورة، قال انتشال التميمي، مدير المهرجان: "كانت عملية الاختيار رحلة من الاستكشاف والتبصّر. كالعادة، نسعى إلى أفلام تتناغم مع الأصالة، وتتحدّى القوالب السردية النمطية، وتنشأ حواراً بين الثقافات. كلّ فيلم اختارناه هو شهادة على نظرة صاحبه المتميزة، ويجسّد جوهر التزام المهرجان بالإبداع والتنوع والاحتفاء بفنّ السينما".

فيما قالت ماريان خوري، المدير الفني للمهرجان: " أعرف مهرجان الجونة السينمائي منذ انطلاقته، رغم أنني انضممتُ إليه حديثاً. لطالما سعى المهرجان ليصبح منصّة تحتفي بجميع أطياف السينما. وعبر هذه التشكيلة من الأفلام، لا نشيد فحسب بالأعمال المتقنة لصنّاع الأفلام المخضرمين، بل ننتصر أيضاً للأصوات التي تجسّد مستقبل صناعتنا. تعدنا اختيارات هذا العام برحلة سينمائية ترضي محبي السينما المحترفين والشغوفين باستكشاف آفاق جديدة".

من الأفلام المهمّة التي سيعرضها المهرجان "تشريح سقوط" للمخرجة الفرنسية جوستين ترييه، الفائز بـ"السعفة الذهبية" في مهرجان كانّ الأخير، بالإضافة إلى الوثائقي "على قارب الأدامان" للمخرج الفرنسي نيكولا فيليبير، الحائز على جائزة "الدبّ الذهبي" في مهرجان برلين هذا العام، وأيضاً "درب غريب" للمخرج البرازيلي غوتو بارنتيه الذي حصد 4 جوائز هامة في دورة 2023 من مهرجان ترايبيكا السينمائي.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة أفلام متنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل بين الثقافات من خلال الفن السابع، وربط صناع الأفلام من المنطقة العربية بنظرائهم الدوليين تعزيزًا لروح التعاون وتشجيعًا للتبادل الثقافي. إضافة إلى هذا كله، يلتزم المهرجان باكتشاف المواهب السينمائية الجديدة بهدف تطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية التي تتكون من منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي اللذين يتيحان فرص التعلم والمشاركة.