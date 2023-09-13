شكرا لقرائتكم خبر عن 7 ورش مسرحية فى مهرجان الإسكندرية الدولى "مسرح بلا إنتاج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي (مسرح بلا إنتاج) في دورتة الثالثة عشر - دورة الفنان أحمد رزق، تقديم 7 ورش مختلفة لتطوير وتنمية مهارات الشباب في مختلف المجالات الفنية والإدارية، في الفترة من 22 إلى 28 من الشهر الجاري، على أكبر مسارح الإسكندرية تحت رعاية وزارة الثقافة.



ورشة تطوير أداء الممثل

والورش السبعة هي: ورشة أداء الممثل عن طريق الموسيقى والغناء ويقدمها الموسيقار كريم عرفة من مصر ، وورشة "مصادر التمويل البديلة" يقدمها محمد عيسى من فلسطين، وورشة "الكوميديا البصرية " يقدمها Paolo Avataneo من إيطاليا، وورشة الحكي وحركة الذاكرة يقدمها Daniel Arbaczewski من بولندا، وورشة "التمثيل من ستانسلافسكي الى سترازبرج " يقدمها Mihaela Maria Mihut من الولايات المتحده الأمريكية،وورشة "الابتكار مع المهرج والدمى " ويقدمها Dr.Richard Talbot من إنجلترا، وورشة " الارتجال واستكشاف الحرية الصوتية " ويقدمها Monica Dudarov Hunken من الولايات المتحدة الأمريكية.



ورشة الارتجال

الجدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي (مسرح بلا إنتاج) يقام تحت رعاية وزارة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وبجهود تنظيمية من إدارة المهرجان وعلى رأسهم الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، والفنان إسلام وسوف مدير المهرجان، وتم تأسيسة عام 2008 على يد الرئيس الشرفي للمهرجان دكتور جمال ياقوت.