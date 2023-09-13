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شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عفيفي يكشف تفاصيل دوره فى فيلم "عصابة عظيمة" مع إسعاد يونس والان مع تفاصيل الخبر
اما عن تفاصيل الدور، فأوضح أن الأحداث تدور حول كريم الذي يتعرض لعملية نصب كبيره وينتج عنها أنه بيقوم بالاتفاق مع والدته والتي تقوم بدورها الفنانه إسعاد يونس على تشكيل عصابه ليتم استرداد حقه في مواقف مليئه بالكوميديا.
كريم عفيفي
فيلم عصابة عظيمة من تأليف هاجر الإبياري ومن إخراج وائل احسان، ومن بطولة إسعاد يونس، كريم عفيفي ورنا رئيس، محمد ثروت، محمد محمود، عنبة، فرح الزاهد.
وأيضا يشارك عفيفى في فيلم كتف قانوني مع الفنانه هاله صدقي ومجموعة كبيرة من النجوم ومن إخراج سامح عبد العزيز.
وصرحت خلال المقابلة: "دائمًا أشعر بأننى مميزة ومختلفة عن غيرى كلما دخلت إلى قاعة ما حتى لو كان كل من حولى رائعات الجمال، وهذا ما يشجعنى دائمًا".
وأضافت: "فى عالم الترفيه كل إنسان له تاريخ صلاحية وحتى فى ذلك الحين كنت أدرك هذا تمامًا وكنت مستعدة لإدارة ظهرى لتلك المرحلة والشروع فى شىء جديد لا أريد أن يستبعدنى أحد وأفضِّل أن أفعل ذلك بنفسى".
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