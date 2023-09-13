شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عفيفي يكشف تفاصيل دوره فى فيلم "عصابة عظيمة" مع إسعاد يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان كريم عفيفي عن تفاصيل دوره في الفيلم الجديد والذي يحمل عنوان "عصابة عظيمة" مع الفنانه إسعاد يونس، معربا عن سعادته الكبيرة بالوقوف أمام الفنانة إسعاد يونس.

اما عن تفاصيل الدور، فأوضح أن الأحداث تدور حول كريم الذي يتعرض لعملية نصب كبيره وينتج عنها أنه بيقوم بالاتفاق مع والدته والتي تقوم بدورها الفنانه إسعاد يونس على تشكيل عصابه ليتم استرداد حقه في مواقف مليئه بالكوميديا.



كريم عفيفي

فيلم عصابة عظيمة من تأليف هاجر الإبياري ومن إخراج وائل احسان، ومن بطولة إسعاد يونس، كريم عفيفي ورنا رئيس، محمد ثروت، محمد محمود، عنبة، فرح الزاهد.

وأيضا يشارك عفيفى في فيلم كتف قانوني مع الفنانه هاله صدقي ومجموعة كبيرة من النجوم ومن إخراج سامح عبد العزيز.