محمد فراج يكشف تفاصيل تحضيره لشخصيته في «فوي فوي فوي»

كشف الفنان محمد فراج، تفاصيل تحضيره لشخصيته في فيلم «فوي فوي فوي»، الذي من المقرر أن يعرض غدا الأربعاء 13 سبتمبر في دور العرض السينمائي بمصر، ليتم عرضه بعدها بجميع البلاد العربية 21 سبتمبر الجاري.

وقال محمد فراج، خلال المؤتمر الصحفي لفيلم «فوي فوي فوي» الذي يقام حاليا في صالات السينما الكبرى: «شخصية حسن هو إنسان طبيعي فهو مثل الملايين الكثير من المصريين، وشخصيا لم أرى أنها شخصية مركبة».



وأضاف: «تحضيري للشخصية إني شاهدت كثير من الفيديوهات عن المكفوفين كما شاهدت الكثير عن رياضة كرة القدم المكفوفين لإني لم أعلم بها ولا كنت ملما بها، والحمد الله حاولت بقدر المستطاع أن أظهر الشخصية بأفضل وجه».

وفيلم «ڤوي! ڤوي! ڤوي!» من بطولة الفنان محمد فراج، ونيللي كريم، بيومي فؤاد، طه دسوقي، أمجد الحجار، حنان يوسف، حجاج عبدالعظيم، تأليف وإخراج عمر هلال، إنتاج محمد حفظي .

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