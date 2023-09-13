شيرين تتحدث عن عمليات التجميل و سبب ابتعاد ابنتها عن التمثيل

تحدثت الفنانة شيرين عن عمليات التجميل والأسباب التي تجعلها من النجمات القليلات اللواتي لا يزلن يعتمدن على ملامحهن الطبيعية ولم يخضعن لعمليات التجميل المبالَغ فيها.

وقالت النجمة المصرية في الجزء الثاني من حوارها مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس": "لم أُقدم على خطوة التجميل إطلاقاً، عمري ما فكرت أعمل تجميل، أنا كويسة أوي الحمد الله، وأما بنعمة ربك فحدّث، ومقدرش أشيل الزمن من على ملامحي وأنا راضية".

وظهرت شيرين في اللقاء بمكياج ناعم، من دون أن تخفي ملامحها الطبيعية وعلامات التقدّم في السنّ والتجاعيد البارزة على عنقها ووجهها، ولكنها رغم ذلك بدت في غاية الجمال.

وخلال اللقاء، تحدثت شيرين عن تدخينها للسيجار، مؤكدةً أنها لم تفعل ذلك بهدف المساواة مع الرجال، حيث قالت: "أنا ست الستات وهانم ومعتزة جداً بكينونتي ومش ناقصني حاجة، وإني أشرب سيجار أو بايب دي حاجة بحبها، لإني مش بحب ريحة السجاير".

وكشفت شيرين أيضاً سبب ابتعاد ابنتها ميريت عن التمثيل، بعد ظهورها في عدد من الأعمال الفنية إذ قالت: "هي لقت إن التمثيل مش المجال اللي ممكن تستمر فيه، ولما تناقشنا قالت مش عايزة أبقى زيك وزعلتني، وقالت أنا عايزة أعيش حياتي بحرية وللأسف الوسط الفني لما البني آدم يكبر بيعاملوه زي خيل الحكومة".

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