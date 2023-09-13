بسنت شوقي تكشف موقفها من الإنجاب

على هامش حضورها العرض الخاص لفيلمها "فوي فوي فوي"، والذي أُقيم مساء أمس (الثلاثاء) في إحدى دور السينما بمدينة 6 أكتوبر في القاهرة، كشفت الفنانة بسنت شوقي موقفها من الإنجاب بعد عامين من زواجها بالفنان محمد فراج، مؤكدةً أنها تخاف من فكرة الإنجاب حتى قبل الزواج.

وقالت بسنت في تصريح خاص لـ"لها": "موضوع الإنجاب بيمثل لي رعب لا حدود له، ومش في الحقيقة بس لكن لما بتخيّله، أو بشوف فيديوهات على يوتيوب".

ورداً على سؤال إذا كان الخوف هو السبب وراء عدم إنجابها حتى الآن، نفت بسنت ذلك، مؤكدةً أن الإنجاب بيد الله.

الجدير بالذكر أن فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي" يضم عدداً من الفنانين، أبرزهم: محمد فراج، نيللي كريم، بيومي فؤاد، طه دسوقي، بسنت شوقي، حنان يوسف، محمد عبد العظيم، حجاج عبد العظيم، وهو من إنتاج محمد حفظي، وتأليف وإخراج عمر هلال.

وتدور أحداث الفيلم حول "حسن" حارس الأمن، الذي يعيش حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر، من طريق الانضمام إلى فريق كرة القدم للمكفوفين، في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا، ويقرر التظاهر بأنه لاعب ضعيف البصر، وفي هذه الرحلة يلتقي بالكثير من الشخصيات، بينها صحافية شابة وجذابة تهتم بالكتابة عن ذلك الفريق، ومدرّب في منتصف العمر يبحث عن فرصة، إلى جانب صديقيه اللذين يشاركانه في الذهاب إلى أبعد الحدود ليكونوا مع الفريق على أمل أن يؤمّن هذا لهم المزيد من الفرص في الحياة.

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