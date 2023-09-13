شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية "الفريدو" من مسلسل "55 مشكلة حب" تفتتح موسم الأوف سيزون على قنوات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح صناع مسلسل "55 مشكلة حب" البوستر الأول لأولى حكايات العمل التي تحمل "ألفريدو" الذى تصدره بطلا العمل إلهام شاهين وأحمد فهمى، وذلك تمهيداً لعرضها على شبكة قنوات ON خلال الفترة المقبلة، ليفتتح العمل موسم الأوف سيزون على قنوات المتحدة.

مسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين.



الفريدو

حكاية "الفريدو" مكونة من 10 حلقات، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وورشته حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، وبطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسي، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، محمد السويسي، أحمد فريد، عابد عنان، إنجي كيوان، محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين.

وتحدثت إلهام شاهين عن المسلسل قائلة: "الفريدو تجربة جديدة وتقديم لدور سيكون مفاجأة للناس.. ودور فريد أمثله لأول مرة.. وأيضا لا يوجد من الممثلات من قام بهذا الدور من قبل"، مضيفة فى مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" على قناة dmc أنها تحب المغامرة، وتقديم أدوار منوعة، لذلك هى تبعد فترات زمنية، ولكن فى ظهورها مرة آخرى تظهر بدور جديد ومختلف، ومناقشة المسلسل لأحداث كتاب " 55 قصة حب" للدكتور مصطفى محمود، ويتناول أنواع مختلفة من الحب من علاقات بين الأهل والأصدقاء وتقديمه بعرض للون جديد غير تقليدى.

وأشارت إلهام شاهين إلى كاتب مسلسل "الفريدو" وهو عمرو محمود ياسين، والمخرج عصام نصار، ومجموعة شبابية منها أحمد فهمي، ندى موسى، وأوضحت أن نجاح أعمالها مرتبط برسالة هذه الأعمال، ووجود إيقاع متناغم في الموضوعات الرئيسية، وصراحة الموضوعات ومناقشتها بعيدا عن الخطوط الفرعية الكثيرة، وتابعت جميع أعمالها الدرامية مهمة وتخطت أكثر من 50 عمل ولكن المقرب لها فى المقام الأول مسلسل "نصف ربيع الآخر"