ريم البارودي تعلن أسباب ابتعادها عن الوسط الفني خلال الفترة الماضية

فتحت الفنانة ريم البارودي حواراً مع متابعيها عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" كشفت خلاله سبب اختفائها عن الساحة الفنية خلال الفترة الماضية، منذ مشاركتها في مسلسل "نقل عام"، الذي عُرض عام 2022.

ورداً على سؤال أحد المتابعين لها: "إنتي مختفية ليه من الدراما بقالك فترة؟"... قالت ريم: "علشان بعد مسلسل "نقل عام" اللي اتعرض وعملت دور من أصعب الأدوار عليا أنا شخصياً، وكنت بصور جنبه مسلسل "حد فاصل" اللي هو خمس حلقات بنات السماعي، اللي أتمنى إن شاء الله يتعرض، تعبت نفسياً وبدنياً أوي، وكل اللي اتعرض عليا بعدهم للأسف معجبونيش نهائي".

مسلسل "نقل عام" هو آخر الأعمال الفنية التي ظهرت فيها ريم البارودي، وقد شاركها في بطولته عدد من الفنانين، بينهم: محمود حميدة، دينا، سميحة أيوب، محمد محمود، محسن محيي الدين، نهلة سلامة، ميرهان حسين، إيهاب فهمي، أحمد بدير، سوسن بدر، نيكول سابا، هاجر الشرنوبي، نور النبوي، صبري عبد المنعم، أحمد جمال سعيد، وهو من تأليف وليد خيري، وإخراج عادل أديب.

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