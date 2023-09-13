شكرا لقرائتكم خبر عن لو عجبك Oppenheimer.. أقرأ سيناريو الفيلم من هذا الموقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم طرح السيناريو الخاص بـ فيلم Oppenheimer للمخرج كريستوفر نولان على الإنترنت، وذلك بعد أن تمت كتابة النص بصيغة المتكلم بواسطة نولان، وقد أصبح النص الكامل متاحًا مجانًا عبر موقع Script Slug، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

على أن تتوفر نسخة ورقية من نص أوبنهايمر للشراء على Amazon UK بسعر 11.75 جنيهًا إسترلينيًا.

يركز فيلم Oppenheimer على عالم الفيزياء النظرية الأمريكى جيه.روبرت أوبنهايمر، الذى قاد الجهود لبناء أسلحة الدمار الشامل التى أنهت الحرب، وقتل ما يقرب من 200 ألف مدنى يابانى بعد إلقاء قنبلتين ذريتين في عام 1945 على مدينتي هيروشيما وناجازاكي.

فيلم Oppenheimer من إنتاج شركة Universal وتصل مدة الفيلم إلى 150 دقيقة، العمل الجديد يدور حول قصة العالم الأمريكي روبرت أوبنهايمر ودوره في تطوير القنبلة الذرية، ومن إخراج المخرج العالمى كريستوفر نولان.

ويقوم ببطولته النجم العالمى كيليان مورفى والنجم العالمى صاحب الأصول المصرية رامى مالك، والممثل العالمى روبرت داونى جونيور، وفلورانس بيو.