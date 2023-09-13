بسنت شوقي تمازح زوجها محمد فراج في العرض الخاص لفيلمه

القاهرة - الخليج 365
مازحت الفنانة بسنت شوقي زوجها الفنان محمد فراج في المؤتمر الصحافي الذي عُقد لأبطال فيلم "فوي فوي فوي" عقب العرض الخاص به في إحدى دور السينما بمدينة 6 أكتوبر.
وسألت بسنت زوجها: "أكثر مشهد حبيته مع مين؟"، فأجابها: "أكيد معاكي أنتِ والله ومش علشان مراتي وحبيبتي بقول كدا"... لينفجر الحاضرون في الضحك.
وفي المؤتمر، تحدث فراج عن كواليس الفيلم، مؤكداً أنه واجه تحدياً كبيراً خلال أحداثه. إذ قال: "أنا كنت بفكر في الشخصية والحدوته استوحتني... التحدي الأكبر كان بالنسبالي إني أظهر أعمى... في الفيلم أنا بشوف بس بمثل إني مش بشوف... هذا أكثر شيء كان مغري جداً وكرة القدم للمكفوفين مشوفنهاش في الدراما المصرية". وأضاف: "أولاً حياة المكفوفين صعبة جداً بالذات للرياضي كنت حاسس بكمية مشاعر وأحاسيس رهيبة وقريت كتير عن الرياضة لأني مكنتش قاري عنها".
يُذكر أن فيلم "ڤوي! ڤوي! ڤوي!" من إنتاج محمد حفظي، تأليف وإخراج عمر هلال، ويضم باقة من نجوم السينما الكبار والناشئين بمن فيهم: محمد فراج، نيللي كريم، بيومي فؤاد، طه دسوقي، أمجد الحجار، حنان يوسف، محمد عبد العظيم، حجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع الفنانة بسنت شوقي في ظهور خاص بالفيلم.
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