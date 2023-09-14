"الموسيقيين" تصدر قرارا بإيقاف المطربة فيفي محمد عن الغناء وإحالتها للتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - قررت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، إيقاف المطربة الشعبية فيفي محمد عن الغناء، وإحالتها للتحقيق.

وجاء في بيان النقابة: "بعد الاطلاع على نتيجة التحقيق مع المطربة فاطمة محمد جابر، وشهرتها فيفي محمد، الحاصلة على تصریح سنوي، شعبة غناء، وتوصية الشؤون القانونية واستنادًا على قانون النقابات الفنية رقم 35 لسنة 1978".

وتابع البيان: "بعد التداول مع النقيب العام ومجلس إدارة النقابة، قرر النقيب العام سحب التصريح السنوي بالغناء بجلسة التحقيق، ويأتي ذلك بجانب منعها من ممارسة مهنة الغناء وإبلاغ كافة المنشآت السياحية والمتعهدين ومنظمي الحفلات بهذا القرار".

علق الفنان مصطفى كامل، على سبب سحب التصريح من فيفي محمد، عبر حسابه على "فيسبوك": "تم اليوم سحب (التصريح السنوي) من صاحبة الڤيديو المخل بشروط وضوابط المهنة".

على جانب آخر، كانت نقابة المهن الموسيقية انتهت من التحقيق مع الفنانة سارة زكريا بمقر النقابة، وذلك بعد تجاوزها في إحدى حفلاتها في الساحل الشمالي.

وبعد الانتهاء من التحقيقات ومراجعة النقيب العام ومجلس الإدارة تم الاتفاق على القرارات الآتية: أولا: منع تصاريح الغناء للمطربة اللبنانية سارة محمود زكريا داخل جمهورية مصر العربية لما قامت به بحفلها بالساحل الشمالي حيث انحرفت بالجمهور انحرافا أخلاقيا من خلال ألفاظ وإيحاءات جنسية تخرج عن الأخلاقيات العامة والقيم المصرية والعربية.

ثانيا: تغريم منظم الحفلات ياسر الحريري مبلغ 100 ألف جنيه لاستقدامه المطربة سارة زكريا مع علمه بتاريخها في الخروج عن تقاليد المسرح وإقدام الجمهور ومشاركته معها على المسرح.

ثالثا: التحقيق مع مدير المطعم بالساحل الشمالي بسؤاله عن ظروف وملابسات التجاوزات والمخالفات في الحفل المذكور وعن مدى اتخاذ الإجراءات القانونية النقابية للحفل وصرح بذلك المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين طارق مرتضى.