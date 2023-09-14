بيومي فؤاد: "اتشهرت على كبر وعمري ما حلمت باللي وصلت ليه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى:



قال الفنان بيومى فؤاد، إنه تعب من ٤شهور وأعلن إيقاف العمل فى هذه المرحلة، مضيفًا: "كنت مسافر للخارج عشان اخس لانى برفض العمليات التى تساعد على التخسيس".

وأضاف "بيومي"، خلال حواره في "يحدث فى مصر"، المذاع على قناة "mbc مصر"، اليوم الأربعاء، قائلًا: "أنا انشهرت على كبر ومكنتش أحلم أني أبقى مشهور"، متابعًا: "عمري ما حلمت بالي وصلت ليه وطموحي عمره ما وصل للحته دي".

وأكد، "المسرح مهما عظم جمهوره مش هيبقي زي التلفزيون والسينما"، مضيفًا: "أنا بيتعرض ليه حاليًا ٥ أفلام ولسه فيه ٣ أفلام هيتعرضوا لاحقًا".

وتابع بيومى فؤاد: "أدعى أن الكوميديا لعبتي ويقال أني شاطر فيها، والدور الأقرب ليه فى الأعمال التى تعرض حاليا فى هذا الموسم هو عزيز فى وش في وش".