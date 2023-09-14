ابنة عمرو دياب تخطف الأنظار بفستان جديد.. والجمهور يغازلها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - خطفت جنا ابنة النجم عمرو دياب، الأنظار إليها في أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا.

ونشرت جنا، صورا لها مرتدية بها فستانا جديدا، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "جميلة جدا" ، "قمر ما شاء الله" ، "يسعد قلبك" ، "إيه الجمال ده" ، "عسل" ، "جميلة".

كانت "جنا"، قد أعلنت مؤخرا توقيعها على عقد عمل ستنطلق من خلاله في مسيرتها المهنية بعالم الموسيقى، وعلقت: "لا أستطيع أن أصف مدى سعادتي، متحمسة، أحبكم يا رفاق ولا أستطيع الانتظار لمشاركة موسيقاي مع الجميع وبدء مسيرتي المهنية".

جدير بالذكر أن جنا هي ابنة "الهضبة" عمرو دياب، إذ أنجب 4 أبناء الأولى نور من الفنانة شيرين رضا، قبل انفصالهما وزواجه من زينة عاشور، لينجبا كنزي وجنا وعبدالله.