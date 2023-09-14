إنجي علاء توجه رسالة لزوجها يوسف الشريف في عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجهت المؤلفة إنجي علاء، رسالة لزوجها النجم يوسف الشريف، احتفالا بعيد ميلاده الذي يوافق اليوم الخميس 14 سبتمبر.

ونشرت إنجي، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل سنة وأنت طيب يا حبيبي .. ويا رب سنين جاية كتير كلها خير وسعادة عليك".

يوسف الشريف اسمه الحقيقي محمد إسماعيل ناجي، وتم تغيير اسمه بالاتفاق مع المخرج شريف صبري عند التحضير لفيلم (7 ورقات كوتشينة). وتخرج في قسم الميكانيكا بكلية الهندسة بجامعة عين شمس عام 2002.

وكانت بدايته في فيلم (7 ورقات كوتشينة) مع روبي، ثم شارك في فيلم (فتح عينيك) في دور ضابط شرطة مع مصطفى شعبان، وفيلم (آخر الدنيا) مع النجمة نيللي كريم، ثم فيلم (هي فوضى) وهو آخر أعمال المخرج الراحل يوسف شاهين.

وحصل يوسف على أول بطولة مطلقة له في فيلمه (العالمي) الذي حقق فيه نجاحًا كبيرًا ومثل دور مالك لاعب كرة القدم الذي يحلم بالاحتراف، كما أنه شارك بمسلسل (السندريلا) مع منى زكي بدور علي بدرخان، وقد قام بتقديم برنامج المسابقات (العيلة تكسب).

ومن أبرز أعماله (المواطن إكس، رقم مجهول، زي الورد، اسم مؤقت، الصياد ، لعبة إبليس، القيصر، كفر دلهاب).