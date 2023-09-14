أيتن عامر تطرح أغنيتها الجديدة "اكشف" على "يوتيوب" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

طرحت الفنانة أيتن عامر، مساء الأربعاء، أحدث أغانيها الجديدة التي تحمل اسم "اكشف" على "يوتيوب".

أغنية "اكشف" من كلمات الشاعر الغنائي إبراهيم محمد، ومن ألحان أحمد أنور.

وتقول بعض كلمات أغنية "اكشف":

بتقول إيه إيه سمعني.. عندك قلب وبتحس؟!

ألف سلامة عليك يا حبيبي.. هتبقى الصبح تمام

شكل حراراتك عالية يا عيني .. وبتنطق أي كلام

إكشف دلوقتي وطمني..ده أنا خفت عليك أكتر مني

الله يجازيه الهوى بليل قبل الواحد ما ينام

لا ألف سلامة عليك يا حبيبي هتبقى الصبح تمام

شكل حراراتك عالية يا عيني..وبتنطق أي كلام

اكشف دلوقتي وطمني.. ده أنا خفت عليك أكتر مني

الله يجازيه الهوى بليل قبل الواحد ما ينام.

على جانب آخر، عرض لـ أيتن عامر مؤخرا فيلم"مندوب مبيعات" الذي يتحدث عن شخصيات مصرية مقيمة في الإمارات.

ويلعب بطولة الفيلم بيومي فؤاد وأحمد فتحي وإسلام إبراهيم وأيتن عامر، وعدد من الفنانين الشباب.

وتدور أحداثه حول مشاكل زوجية تدفع بيومي وسيد للسفر وانتحال صفة عاملي مندوبي مبيعات في شركة سعيد الذي يدخل في صراع مع فريدة وشركتها للحصول على حبها والارتباط.