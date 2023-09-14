تعرف على موعد عرض مسلسل "الفريدو" لـ إلهام شاهين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شهد القاضي:

كشفت قناة "ON" عن موعد عرض مسلسل "الفريدو" بطولة الفنان أحمد فهمي والفنانة إلهام شاهين.

ونشرت الصفحة الرسمية للقناة، عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، برومو المسلسل، وأعلنت عن موعد عرضه ليبدأ يوم الأحد الموافق 24 سبتمبر الجاري الساعة 8 مساء حصريا على شاشة أون فقط.

مسلسل "الفريدو" مأخوذ عن كتاب الدكتور مصطفى محمود، ونُشر عام 1966، ويعرض 55 مشكلة من مشاكل القراء مع كتابة الحل والرد على كل مشكلة.

المسلسل بطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسى، إيمان السيد، أمير شاهين ونخبة من نجوم الفن، ومن إخراج عصام نصار، وتأليف عمرو محمود ياسين، ومكون من 10 حلقات.