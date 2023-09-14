شكرا لقرائتكم خبر عن عائشة بن أحمد بطلة ثانى حكايات "55 مشكلة حب" بعنوان "روحى فيك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت الفنانة عائشة بن أحمد على بطولة الحكاية الثانية من مسلسل "55 مشكلة حب" وتحمل اسم "روحى فيك" مكونة من 10 حلقات، وتأليف محمد عثمان وإخراج عصام نصار، والمقرر بدء تصويرها خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة.

وأعلن صناع مسلسل "55 مشكلة حب" بدء عرض أول حكايات العمل والتي تحمل اسم "الفريدو" على قناة ON يوم الأحد الموافق 24 سبتمبر الجارى، حيث طرحت الشركة المنتجة البوستر الذى تصدره بطلى الحكاية إلهام شاهين وأحمد فهمى، كما طرحت البرومو الرسمي والذى كشف عن الخطوط العريضة للحكاية.

مسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذة عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين.

وقدمت عائشة بن أحمد في رمضان الماضى مسلسل "مذكرات زوج" من 15 حلقة، وشاركت في بطولته إلى جانب طارق لطفى، خالد الصاوي، سما إبراهيم، ادوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.