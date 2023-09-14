في مئوية سيد درويش.. ماذا حدث لمنزله في شبرا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشفت سوزان مهدى "زوجة حفيد فنان الشعب سيد درويش"، عن تطور جديد، في أزمة منزل المبدع الراحل، بالتزامن مع مرور 100 عام على رحيله.

سوزان، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، نشرت صور من واجهة المنزل، وعنوانه 13 حارة علي عبد الناصر جزيرة بدران شبرا القاهرة، موضحة أن إحدى شركات التطوير العقاري، بدأت في ترميم المنزل.

ويضم المنزل، مقتنيات نادرة لفنان الشعب سيد درويش، منها صور نادرة، ووثيقة زواجه من ثالث زوجاته جليلة، وسريره الشخصي، و الجرامفون الخاص به، و الاسطوانات النادرة التي كان يمتلكها، والنوت الأصلية والمكتوبة بخط يده، ووثائق 26 أوبريت وروايات كاملة ،وغيرها.

فنان الشعب سيد درويش، توفي عن عمر يناهز 31 عاما، مساء الجمعة 14 سبتمبر، الموافق 4 صفر 1342 هجرية، في منزل شقيقته، ودفن يوم السبت الموافق 15 سبتمبر عام 1923 ميلادية.