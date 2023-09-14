اليوم.. عزاء الفنانة كريمان بالحامدية الشاذلية

محمد اسماعيل - القاهرة - تقام مساء اليوم الخميس، مراسم عزاء الفنانة الكبيرة كريمان، بمسجد الحامدية الشاذلية عقب صلاة المغرب.

وشيعت جنازة كريمان من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين عقب صلاة الظهر.

وحضر الجنازة عدد من أقارب وأصدقاء الفنانة الراحلة، وسط غياب نجوم الفن ودفنها بمقابر الأسرة في ٦ أكتوبر.

ورحلت الفنانة الكبيرة كريمان عن عالمنا أمس الثلاثاء عن عمر يناهز ٨٦ عاما

وقدمت الفنانة الراحلة عددا من الأعمال الفنية أبرزها: "سكر هانم، تمر حنة، الفانوس السحري، مراتي مدير عام، بنات اليوم، لواحظ، موعد مع إبليس" وغيرها من الأعمال.