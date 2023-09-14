"أحضان وقبلات".. هكذا احتفلت نادين نسيب نجيم بعيد ميلاد ابنها وخطيبها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة نادين نسيب نجيم، متابعيها وجمهورها عبر السوشيال ميديا، مقطع فيديو من عيد ميلاد ابنها جيوڤاني، وخطيبها ناريغ الذي يصادف أيضا ميلاده في نفس اليوم.

ونشرت نادين، فيديو من الاحتفالية لابنها وخطيبها بمناسبة عيد ميلادهما، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "13 أيلول أحلى نهار بحياتي لأني حملتك بين أيدي وكنت أحلى هدية عندي من السما صار عمرك ٩ سنين بس بالنسبة لي بضلك طفل صغير".

وتابعت: "الله يكتبلك أحلى مستقبل وشوفك ناجح وأفرح فيك ويبعد عنك ولاد الحرام ويحميك الرب وين ما كنت ويوفقك بحياتك.. بحبك يا ماما يا سندي وروحي الله ما يحرمني منك".

وأوضحت: "قديه الله بيحبني كمان بعتلي رجال بيحبني وبيحميني وبيخاف عليا وعيد ميلاده نفس اليوم مع عيد ميلاد ابني".

وأضافت: "بهل النهار فرحتي فرحتين بوجود ابني وشريك حياتي جنبي، إن شاء الله بضلني احتفل فيكم وضلكم مصدر سعادتي وقوتي".

وأعلنت اللبنانية نادين نسيب نجيم، في فبراير الماضي، عن "خطوبتها"، عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام"، إذ تفاجئت في حفل عيد ميلادها بطلب شريك حياتها الارتباط بها بشكل رسمي وتقديم خاتم الخطوبة أمام الحضور.

ونشرت نادين فيديو، ظهرت فيه متأثرة بالأمر، وبكت، معلقة "اليوم كان من المفترض أن أحتفل بعيد ميلادي لكن انتهى بي الأمر بالاحتفال بالحياة والحب! قلت نعم".

جدير بالذكر أن نادين عُرض لها مؤخرًا الجزء الثاني من مسلسل "صالون زهرة" على منصة شاهد VIP، كما حازت عن دورها في العمل على جائزة أفضل ممثلة فئة الممثلات في حفل Joy awards الذي أقيم مؤخرا في الرياض بالمملكة العربية السعودية.