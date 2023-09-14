فن ومشاهير

"واجهت تحديات".. سامو زين يحتفل بمرور 23 عاما على مشواره الفني

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شارك الفنان سامو زين، متابعيه وجمهوره عبر السوشيال ميديا، احتفاله بمرور 23 عاما على مشواره الفني.

وكتب ساموزين، عبر حسابه على إنستجرام: "بدايتي الفنية كانت في ١٤/٩/٢٠٠٠، أي نحو ٢٣ سنة مضت، وقمت في ذلك الوقت بإصدار ألبومي الأول بعنوان (ميلي يا حلوة)".

وأضاف: "أنا فخور جدًا بمسيرتي الفنية حتى الآن، وقد واجهت العديد من التحديات والنجاحات خلال هذه الفترة.. شكرًا لكم وإن شاء الله دائما عند حسن ظنكم".

على جانب آخر، طرح سامو زين، مؤخرا أغنية "دي حبيبتي" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

"دي حبيبتي" من كلمات محمد فتحي، وألحان محمد شحاتة وعلى الخواجة، وتوزيع محمود صبري، مكس وماستر عمر العزبي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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