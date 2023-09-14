حسن فايق.. السادات تدخل لإنقاذه وهذا سر ضحكته المميزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

في ١٤ سبتمبر ١٩٨٠، رحل عن عالمنا النجم الكوميدي الكبير حسن فايق، واحد من أشهر نجوم الكوميديا في عصر السينما الذهبي

سلامة حجازي

الشيخ سلامة حجازي كان صديقا لوالده، وبسبب حب الطفل حسن للشيخ سلامة تطلع لدخول الفن، ولكن والده رفض عمله بالفن رفضا قاطعا

بائع في محل ملابس

عمل الفنان الكبير في بداية حياته بائعا في محل ملابس، إلا أن حبه للفن جعله يعمل مع عدد من فرق الهواة خاصة بعد وفاة والده

مونولوج

كان يمتلك موهبة تأليف وتلحين وإلقاء المونولوجات، وكانت أغلبها تدور في إطار كوميدي اجتماعي حول انتقاد الأوضاع السياسية آنذاك

سر ضحكته المميزة

اشتهر الفنان حسن فايق بضحكة مميزة في أعماله، وقال في حوار صحفي له إن أحد الأشخاص كان يشاهد إحدى مسرحياته، وكان يضحك هذه الضحكة المميزة فقرر تقليدها لتصبح فيما بعد ضحكته الدائمة

أبرز أعماله

من أشهر أعمال الفنان الراحل: "سلامة في خير، سكر هانم، سي عمر، ليلة الدخلة، أم رتيبة، الزوجة ١٣، صاحبة العصمة، المدير الفني، معبودة الجماهير"

زوجاته

تزوج الفنان الراحل مرتين، الأولى رحلت بعد زواجهما بأربعين عاما وأنجبت منه ابنتيه "وداد وعليا"، والثانية تروجها بعد رحيل زوجته الأولى وكانت تصغره ب ٣٠ عاما

مرضه

أصيب الفنان الكوميدي حسن فايق بالشلل، وبعدها عانى من تجاهل الفنانين له، كما عانى من الفقر وعدم قدرته على تحمل تكاليف العلاج، مما اضطره لعمل مذكرة للمسئولين للتدخل في أمر علاجه، وبعدها أمر الرئيس محمد أنور السادات، بصرف معاش استثنائي للفنان القدير، الذي رحل عن عالمنا في 14 سبتمبر 1980.