خاص| تفاصيل أحدث حكم لصالح محمد الشرنوبي ضد سارة الطباخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

شهد النزاع القضائي بين الفنان محمد الشرنوبي، والمنتجة سارة الطباخ، فصل جديد، اليوم الخميس، مع صدور حكم جديد من محكمة القاهرة الاقتصادية

محكمة القاهرة الاقتصادية، أصدرت اليوم الخميس، حكما برفض الدعوى المقامة من المنتجة ضد الفنان محمد الشرنوبي، وأكد الحكم انتهاء العقد المؤرخ ١/٩/٢٠١٧ ، وعدم أحقية المنتجة وشركتها (ايرث برودكشن)، في أي حقوق لدى المطرب.

المستشار القانوني حسين هلال "محامي المطرب محمد الشرنوبي"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "الحكم صدر في الدعوى رقم ٣٨٢ لسنة ١٥ ق اقتصادية القاهرة، وهو حكم نهائي لصدوره من دائرة استئنافية".

وتابع: "الحكم هو الثاني في نفس الموضوع، إذ سبق وأصدرت محكمة استئناف جنوب الجيزة من الدائرة ٦ مدني، حكمها النهائي بانتهاء العقد المؤرخ في 1 سبتمبر 2017، بما تضمنه من وكالة المنتجة سارة الطباخ، وإدارتها أعمال الفنان محمد الشرنوبي".

يذكر أن ساحات المحاكم شهدت على مدار عامين العديد من القضايا المتبادلة بين المنتجة سارة الطباخ، والفنان محمد الشرنوبي، إذ صدرت غيابيا أحكام إبتدائية بالحبس ضد المنتجة بتهمة تبديد أمواله، وتقدمت هي ببلاغ رسمي اتهمت به الشرنوبي بسرقة "سكوتر".