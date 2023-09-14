شكرا لقرائتكم خبر عن بسنت شوقي عن فيلم "فوى فوى فوى": صورناه بعد شهر العسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص الفنانة بسنت شوقى على دعم زوجها الفنان محمد فراج في كل عمل يقدمه سواء في السينما أو الدراما، وكان آخرها فيلم "فوى فوى فوى" الذى انطلق في دور العرض أمس الأربعاء، حيث تواجدت بسنت في العرض الخاص للفيلم من أجل دعم زوجها بالتواجد معه والاشادة بالفيلم والمجهود الكبير الذى بذله فراج خلال تصوير العمل، إضافة إلى مشاركتها كضيفة شرف في الأحداث.

بسنت شوقى أكدت خلال العرض الخاص للفيلم أنه تم تصوير الفيلم بعد شهر العسل مباشرة، والعمل كان مليئًا بالتحديات الشاقة، نظرًا لتنقل فريق العمل لعدة بلاد مختلفة، مشيرة إلى أن فراج كان دائما يشعر بالإرهاق أثناء التصوير لأن الموضوع لم يكن سهلاً، لافتة أنها طلبت من مخرج الفيلم المشاركة فيه رغم عدم وجود بطولة نسائية في قصته.



بسنت شوقى ومحمد فراج

"فوي فوي فوي" مستوحى من أحداث حقيقية في إطار درامي كوميدي حول "حسن" الذي يعيش حياة فقيرة مع والدته ويعمل كحارس أمن، ثم يتحايل بطريقة ما للانضمام إلى فريق كرة قدم للمكفوفين قريب من لعب بطولة كأس العالم في أوروبا وفي هذه الرحلة يلتقي بالعديد من الشخصيات ويدخل في عدة مغامرات مثيرة وخطيرة.

فيلم "فوى فوى فوى" تأليف وإخراج عمر هلال بطولة محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي.

يذكر أن بسنت شوقى شاركت في دراما رمضان الماضى خلال مسلسل "علاقة مشروعة" المكون من 15 حلقة، وهو بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".