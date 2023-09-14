شكرا لقرائتكم خبر عن مسرحية "سيدتى أنا" تعود إلى المسرح القومى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف اليوم على المسرح القومى بالعتبة عرض مسرحية " سيدتى أنا " بطولة نضال الشافعى وداليال البحيرى وتأليف وإخراج محسن رزق والعرض من إنتاج فرقة المسرح القومى.

وشاركت مسرحية "سيدتى أنا" فى المهرجان القومى للمسرح المصرى، وحصلت على جوائز عديدة منها جائزة أفضل عرض مسرحى وأفضل مخرج حصل عليها محسن رزق، أفضل تصميم ديكور حمدي عطية، وأفضل أشعار عادل سلامة .

عرض "سيدتى أنا" البطولة للفنانين "داليا البحيري، نضال الشافعي، فريد النقراشي، محمد دسوقي، أمينة سالم" وكوكبة أخرى من الفنانين، ديكور د.حمدي عطية، أزياء د. مروة عودة، أشعار عادل سلامة، موسيقي تصويرية وألحان محمود طلعت، تصميم استعراضات مصطفي حجاج، إضاءة عز حلمي، دراما تورج وإخراج محسن رزق.

وكانت الفنانة داليا البحيرى قد أعربت عن سعادتها بالوقوف على المسرح القومى وقالت لـ"الخليج 365": أنا فخورة جدا بالوقوف على المسرح القومى والانضمام لفريق عمل مسرحية "سيدتى أنا" لكن بصراحة مرعوبة؛ لأنها مهمة صعبة ومجهود ضخم، وأتمنى أن تحقق نجاحا مع الجمهور بقدر جهدنا في الإعداد لها.

وأضافت أنها توجه الشكر لكل من ساندها في هذا العمل وأعطاها طاقة إيجابية بداية من المؤلف والمخرج محسن رزق مرورا بكل زملائها في المسرحية، لافتا إلى أنها تشرفت بهذا العمل وتدعو كل الأسر المصرية لمشاهدة المسرحية.

من جانبه وجه الفنان محسن رزق مخرج عرض "سيدتى أنا"، الشكر لكل فريق العمل لما بذلوه من جهد كبير طوال فترة البروفات، مثمنا دور المخرج خالد جلال فى إعادة الوهج إلى البيت الفنى للمسرح.