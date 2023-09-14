شكرا لقرائتكم خبر عن عودة نشاط الأوبرا الليلة بعد انتهاء فترة الحداد بحفل لأعمال العندليب الأسمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتغنى نجوم الأوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجى بمجموعة مختارة مع أعمال العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ خلال الأمسية المقامة فى الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس على المسرح الكبير، وذلك بعد عودة الأنشطة الفنية والثقافية في مسارح دار الأوبرا بعد تعليقها منذ يوم الثلاثاء الماضي وحتى مغرب اليوم الخميس تنفيذا لقرار الدولة المصرية بإعلان الحداد تضامنا مع الأشقاء فى المغرب وليبيا.

وخلال الأمسية يقدم نجوم الأوبرا مجموعة كبيرة من أعمال العندليب الأسمر منها: حاجة غريبة، لحن الوفاء، يا مالكاً قلبى، جانا الهوى، أى دمعة حزن وغيرها .. أداء محمد الطوخي، أحمد عفت، حسام حسن، محمد حسن، سمية وجدى ونهى حافظ .

يذكر أن عبد الحليم حافظ احد رموز الغناء العربى وأهم المطربين العاطفيين المصريين اسمه الحقيقي عبد الحليم على شبانة ، ولد في قرية الحلوات بمحافظة الشرقية عام 1929 ، قدم اولى اغانيه ( صافيني مرة ) التي لحنها محمد الموجي وقصيدة "لقاء" كلمات صلاح عبد الصبور والحان كمال الطويل بعدها حقق نجاحا ساحقا ولقب بالعندليب الأسمر، تعاون مع العديد من عباقرة التلحين، توفى بعد صراع مع المرض عام 1977 تاركاً ارثاً فنياً ضخماً ما زال يثرى الساحة الغنائية فى مصر والوطن العربى .