أكرم حسني يتحدث للمرة الأولى عن تجربة طلاقه وعلاقته بأبنائه

حلّ الفنان أكرم حسني ضيفاً على برنامج AB TALKS الذي يقدّمه الإعلامي أنس بوخش عبر قناته الخاصة في "يوتيوب"، وتحدث خلال اللقاء عن معنى كلمة النجاح بالنسبة إليه، وكشف عن رأيه بتأثير وفاة والده فيه، وكيف يتعامل مع أولاده، ورأيه في الشهرة وعيوبها، كما تكلّم للمرة الأولى عن تجربة طلاقه من زوجته الأولى.

وقال أكرم: "النجاح بالنسبة إليّ من أحلى فترات حياتي، فقد تركت مهنة كنت أحبّها ومختلفة عن مهنة الفن لأنني أعشق الفن منذ صغري، ودائماً أتمنى أن تكون لي مكانة في الفن".

وعن علاقته بأبنائه، قال: "علاقتي بأولادي تعني لي الكثير، وهم نقطة ضعفي... وأكتر حاجة محتاجها في حياتي هي الصحة والستر، وأحاول اتبسط في الدنيا وأؤثر في الناس بشكل لطيف... ولو هعلم الناس حاجة هي إنهم ميكذبوش لأن الكذب من الحاجات المَرضية". وأضاف: "لو معايا ورقة فيها تاريخ وفاتي مش هفتحها... وعندي رقم متكرر في حياتي وبقول ما يمكن ده اليوم اللي هتوفى فيه".

وعن حياته الشخصية، أكد أكرم حسني: "عندي تحدي دايماً إني أفصل بين حياتي الشخصية وبين شغلي".

أما عن علاقته بوالده الراحل فقد قال: "كل ما افتكر أبويا قلبي يحزن... وهو ارتاح من العذاب اللي كان بيشوفه".

كما تحدث أكرم حسني للمرة الأولى عن تجربة طلاقه من زوجته الأولى وتأثيرها في حياته قائلاً: "تجربة طلاقي الأولى علّمتني إزاي أعمل اللي يرضيني، وأكبر عيب فيا هو التردد، وباخد وقت طويل في اتخاذ قراراتي"، ومضيفاً: "بحب في الشهرة حب الناس، واللي مش بحبه فيها عدم وجود خصوصية، وإن التصرفات لازم تكون محسوبة".

يُذكر أن فيلم "العميل صفر" هو آخر أعمال أكرم حسني الفنية، ويُعرض حالياً في دور السينما، ويحقق نجاحاً باهراً، حيث إنه يضم عدداً كبيراً من النجوم، أبرزهم: أسماء أبو اليزيد، فيدرا، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، منذر رياحنة وغيرهم، وهو من تأليف وائل عبد الله وإخراج كريم العدل، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي.

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